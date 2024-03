Idén is keressük Csongrád-Csanád vármegye legszebb hölgyét, akit remélhetőleg az ország legszebbjévé is megkoronáznak majd a Tündérszépek országos szépségversenyen. Még tart a jelentkezés, várjuk a 18-35 év közöttiek jelentkezését a tunderszepek.hu oldalon. Persze vannak, akik ezt már az elsők között megtették, az ő fotózásuk meg is kezdődött. Érdemes egyébként sietni a nevezéssel, mert csak 50 hölgy kap lehetőséget, hogy a regionális fordulóban megmérettesse magát. Oda pedig nem csak vármegyénkből, hanem Bács-Kiskun és Békés vármegyékből is delegálnak indulókat.

Visszatérve a fotózásra: ahogyan azt már többször megírtuk, ez nagyon lényeges pontja a versenynek, hiszen az elkészült portfólió alapján dönt a zsűri a továbbjutásról. Nem mindegy tehát, hogyan készülnek a hölgyek erre a napra.

Ezúttal táplálkozási tanácsokkal szeretnénk szolgálni, az elfogyasztott élelmiszerek ugyanis hatással vannak a bőr, a haj, a köröm minőségére és állapotára.

A feldolgozott, cukros, fehérlisztes, illetve olajban sült élelmiszerek mindenképpen kerülendők. Amellett, hogy hízlalnak, sokak bőrének állapotát is negatívan befolyásolják. A fotózás előtti napon a puffasztó ételek is kerülendők – ezektől még akkor is nagyobbnak tűnik a has, ha az egyébként tökéletesen lapos.

A karotinoid vegyületekben gazdag nyersanyagok, a sárgarépa, az édesburgonya, a sütőtök, a sárgabarack, a homoktövis rendszeres fogyasztásával sokat tehetünk a bőr minőségének és színének javítása érdekében. A megfelelő B-vitamin bevitel, a cink, a réz, a vas és a szelén pedig hozzájárul a haj és a köröm gyors növekedéséhez, egészséges állapotuk fenntartásához. Ezek természetesen nem egyik pillanatról a másikra fejtik ki hatásukat, hosszú távon azonban érdemes ezeket is beilleszteni az étrendbe – a Tündérszépek döntőjére például már ezek is hatással lehetnek a megjelenésre.