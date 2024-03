A könyv, a film és a játék



A Sztalker 1979-ben bemutatott színes és fekete-fehér film Andrej Arszenyjevics Tarkovszkij rendezésében. A film alaptörténete Arkagyij és Borisz Sztrugackij Piknik az árokparton című sci-fi kisregényén alapul. Magyarul eleinte Piknik a senkiföldjén címmel jelent meg, Bojtár Anna fordításában; ez a regény rövidített változata, Redrick és Kirill a Zónába tett első kirándulása után végződik. A teljes regény magyarul később jelent meg (1984-ben), ekkor már Piknik az árokparton címmel. A S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl egy nyílt világú, belső nézetű, lövöldözős játék, amelyet az ukrán GSC Game World fejlesztett és a THQ adott ki 2007 márciusában. Néhány kifejezés a játékból (Zóna, Stalker), mint ahogy néhány háttérsztori ötlet is a népszerű science-fiction könyvből, Arkagyij és Borisz Sztrugackij Piknik az árokparton című művéből ered, valamint az 1979-es Sztalker című film is a regényen alapszik. A S.T.A.L.K.E.R. betűszó feloldva: Scavengers, Trespassers, Adventurers, Loners, Killers, Explorers, and Robbers, ami magyarul Guberálók, Birtokháborítók, Kalandorok, Magányosok, Gyilkosok, Felfedezők és Rablók.