Néhány napos esőzés után a hétvége ismét ideális időt hozott arra, hogy elkészüljenek Szeged ikonikus szelfijei a Széchenyi téri magnóliafánál. Bár a növény már hetek óta bontogatja bimbóit, a virágok mostanra nyíltak ki teljesen, vagyis a napokban mutatja leglátványosabb arcát. Ezt sokan ki is használták, hiszen mindössze néhány napig tart a csoda, aztán a szirmok gyorsan lehullanak.

De mi is tulajdonképpen ez a növény? Semmiképpen nem tulipánfa, mint ahogyan sokan emlegetik. A tulipánfa valóban fa, nem cserje, mint a magnólia. A tulipánfa Európában csupán 10-20 méteresre növekszik meg, azonban származási helyén, Észak-Amerikában egyes példányai az 50 méteres magasságot is elérhetik. Míg Európában dísznövényként ismerjük, a tengerentúlon haszonnövényként is termesztik, fájából bútort készítenek. Zöldessárga virágát június-júliusban hozza, azt is csak a növény idősebb korában. Nevét leveléről kapta, mert az tulipán alakú.