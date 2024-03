Még mindig nem késő jelentkezni a Tündérszépek országos szépségversenyre, továbbra is várjuk azon hölgyek nevezési lapjait, akik szeretnének országos ismertséget szerezni és megmutatni mindenkinek, milyen gyönyörű hölgyek élnek Csongrád-Csanád vármegyében. És hogy milyen is egy gyönyörű hölgy? Nos, mindenképpen olyan, akin megakad a férfiak szeme. De mi is az, ami vonzza a tekintetet? Ezt szedtük most össze.

Bármi mást is gondoljunk, a férfiak első helyen az arcot nevezik meg, mint amit megnéznek egy hölgyön. Egy bájos, természetes, kedves arc minden bizonnyal nyerő az erősebbik nemnél, amelyet lássuk be, némi sminkkel jelentősen fel is lehet dobni. Második szexepilnek a kisugárzást tartják, vagyis nem is egy testrész, hanem az összbenyomás alapján ítélnek. Ezt követi az alak, mely szempontjából persze mindenkinek más a szép. És szorosan a nyomában ott van egy újabb, nem az adottságokhoz kötődő szempont, az ápoltság.