Olimpiára készül az életmentő-díjas mindszenti úszólány

Élete első felnőtt világbajnokságán is rajtkőre állt már idén februárban, néhány napja az Év életmentője lett, idei tervei között pedig már az olimpia is szerepel – ennek ellenére megmaradt az a szerény és mosolygós mindszenti lány, aki eddig is volt. Két edzés között Ugrai Pannával beszélgettünk, akit lapunk Aranyembörei közé választottunk.

Ugrai Panna az élversenyzők mindennapjait éli, edzésekkel, edzőtáborokkal, versenyekkel. A sikerért keményen dolgozik. Fotó: Ugrai család

Hajnalban kelt, már túl volt a reggeli edzésen, fáradtságnak azonban nyoma sem volt Ugrai Pannán. A Hód Úszó SE versenyzője idén lesz 20 éves, 2004. október 18-án született. Olaszosan élnek Panna nagyon szereti a családját, akik biztos hátteret jelentenek a versenyzőnek. Igazi olaszos család vagyunk. Mamám egy sarokkal arrébb lakik, anyukám bátyja srégen tőlünk, az öccse kétutcányira, ott vannak a kis unokatesóim. Vagyis két utcán belül itt az egész család. Két testvérem van, meg a szerető szüleink. A bátyám hosszú ideig focizott, a húgom inkább művészlélek és társastáncol. Sokszor van együtt a család, olyankor hangosak vagyunk és jókedvűek – mesélte Panna. Azt is elárulta, hogy került be az uszodák világába. Először gyógyulni vitték az uszodába, de ott ragadt Koraszülött voltam és egy kicsit beteges, sokat köhögtem. Az orvosok azt javasolták, hogy a szüleim vigyenek úszni, az jót tesz majd a tüdőmnek. Így is lett. Mivel Mindszenten nincs uszoda, így Hódmezővásárhelyen kezdtem az úszástanulást. Ekkor még csak 5 éves voltam, óvodás. Sok gyerek fél a víztől, hogy belemegy a szemébe, én azonban azonnal barátságot kötöttem vele. Az oktatók mondták is a szüleimnek, hogy nagyon bátor vagyok és jó a vízfekvésem. Rettentő gyorsan megtanultam úszni, ezért bekerültem a versenycsoportba a nálam kicsit idősebbek és sokkal nagyobbak közé. Most ugyan magas vagyok, de akkor még nagyon kicsi voltam. A versenyeim kezdetén, akkori nagy bánatomra, csak okleveleket szereztem a 4-6. helyezésekért, érmet nem sikerült. Egy arasznyi vastagságú oklevelem van abból az időből – mutatta Panna az oklevélköteg méretét. 14 évesen eljutott az ifjúsági olimpiai fesztiválra Az első érmem megszerzésekor ott volt az anyai nagymamám, akkor olyan 7 éves lehettem. Nagyon, de nagyon boldog voltam. Ez az aranyérem hatalmas löketet adott a folytatáshoz – tudtuk meg Pannától, aki elmondta, lépésről lépésre mindig tűzött ki maga elé valamilyen célt. Ha azt sikerült elérni, jöhettek az újabbak, korosztályos bajnoki érmek, aranyérmek, országos bajnoki címek. Panna szeretettel beszélt mindazokról, akik megtanították úszni és edzőként segítették a pályafutását, Kőhegyi Ferencről, Kiss Lászlóról, Ádándi-Kiss Gyuláról. 2018 év végétől pedig Máté Hunor az edzője.

Fotó: Ugrai család Panna 14 éves volt, amikor 2019-ben kijutott a XV. nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválra, amit Bakuban rendeztek meg. Ez egy rangos nemzetközi verseny, tulajdonképpen a gyerekek olimpiája. Ott egy ötödik helyet szereztem. Ekkor fordult komolyra a sportkarrierem, az életem teljesen az úszás felé fordul. Hetedikes koromban magántanuló lettem, mert akkor már összeegyeztethetetlen volt a napi iskolai jelenlétem az edzésekkel, versenyekkel, edzőtáborokkal – mondta Panna. Ez azonban nem jelentett neki problémát, az úszás a koncentrációját is segítette, így volt, hogy a reggeli edzés után hazáig, Mindszentig megtanulta a verset vagy éppen a szabályokat, amit kellett. Napirend szerint élt, amiben a tanulásnak is fontos helye volt. Panna a HSZC Eötvös József Technikum sportosztályában érettségizett tavaly, ugyancsak magántanulóként. Jelenleg is itt tanul a 13. évfolyamon, sportedző, sportszervező szakon. Legyőzte Hosszú Katinkát A bakui verseny után úgymond kicsit mély vízbe dobtak, 2020-tól a felnőtt mezőnyben is kezdtem versenyezni, abban az évben szereztem meg az első felnőtt országos bajnoki érmem. 2021-ben vettem részt az első ifjúsági Európa-bajnokságom, ahol 3 bronzérem jött össze, kettő váltóban, egy pedig 200 vegyesen, egyéniben. Ugyanezen év októberében Kazanyban, a felnőtt rövidpályás Európa-bajnokságon hatodik helyezést értem el. 2022-ben, nem egészen 17 évesen lettem először felnőtt országos bajnok, 100 pillangóban. Akkor megtörtént a csoda, legyőztem a példaképem, a háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinkát – mondta büszkén és mutatott egy fotót, ahol először találkozott az úszóikonnal. Panna akkor még csak 10 éves volt és talán még álmaiban sem gondolta, hogy egyszer sikerül legyőznie Katinkát. Ennek az eredménynek köszönhetően beírta a nevét az úszók nagykönyvébe. Sorban jöttek az aranyak 2022-ben rendezték meg a Gymnaziade-t, a gimnazisták világbajnokságát, ahonnan 7 arany és 3 ezüst éremmel tért haza. 2023 hosszú és nehéz év volt számára, de eredményes. Hat országos bajnoki címet szerzett, amivel már tízre nőtt az országos bajnoki címeinek száma. Az edzőjével, Máté Hunorral ezt az éremmennyiséget előzetesen 3-4 év „termésének” tervezték, de összejött két év alatt. Az U23-as Európa-bajnokságon 100 méter gyorson második lett, a rövidpályás Európa-bajnokságon pedig a váltó tagjaként ért el sikereket. Az Év életmentője lett Tavaly pedig egy új sportággal is megismerkedett, az életmentő úszással. Ebben a sportágban, aminek az alapja természetesen az úszás, összekapcsolódik a sport és az egészségügy. Nagyon sok versenyszáma létezik, például az akadályúszás, vagy az emberi súlyú babával úszás. Olyan feladatokat kell megoldani úszás közben, amelyeket életmentés közben is kellene. Ez a sportág nagyon tetszik, emellett nagyon fontosnak és hasznosnak is tartom és sajnálom, hogy nálunk még csak kevésbé ismert – emelte ki a sportoló. Ugrai Panna tavaly életmentő úszásban, a brugge-i Európa-bajnokságon 200 méter akadályúszásban és a 4x50 méteres akadályváltóval 2. helyezést ért el, a 4x50 méteres kombinált váltóval pedig negyedikek lettek. Eredményei alapján a Nemzeti Versenysport Szövetség az Év életmentője címmel tüntette ki. Ugrai Pannával arról is beszélgettünk, hogy vidéki versenyzőként sokkal nehezebb bekerülni-, illetve az élvonalban maradni. Nem az eredmények miatt, hanem azért, mert a támogatások is Budapest-központúak. Annyiból szerencséje van, hogy Hódmezővásárhelyen jók az edzéshez, felkészüléshez a feltételek. A szüleinek nagyon hálás Már az általános iskola után több egyesület megkeresett, hogy igazoljak át hozzájuk, de világ életemben a Hód Úszó SE-ben úsztam és nem akartam elmenni. Azt szokták mondani, hogy ne egyesületet válasszunk, hanem edzőt és nekem olyan edzőm van Máté Hunor személyében, aki nagyon jó, ez az eredményeimen is látszik. De itthonról, Mindszentről sem szeretnék elmenni, hiszen itt van a családom – árulta el a versenyző. Panna egyébként már több amerikai egyetemektől is kapott levelet, hogy náluk folytassa a pályafutását, egyelőre azonban ellenáll. A sikereimben hatalmas szerepe van a szüleimnek, amiért nagyon hálás vagyok. Kisebb koromban naponta kétszer vittek Vásárhelyre edzésre. Apával mentem a reggel 6 órakor kezdődő edzésekre. Letett és ment dolgozni. Anya jött értem, vitt a mindszenti iskolába, majd az utolsó óra végén már ott állt a parkolóban és indultunk is Vásárhelyre a délutáni edzésre. Megvárt, egy időben párhuzamosan még a bátyám is focizott, őt is összeszedtük és úgy jöttünk haza. A szüleim élete tiszta logisztika volt, megszervezni, hogy ki, mikor hoz-visz – mesélte a 19 éves úszólány, aki immár önjáró, hiszen ahogy lehetett, jogosítványt szerzett. Panna napjai jelenleg is feszes tempóban telnek, napi két edzéssel, tanulással. A 19 éves lány újabb hatalmas terveket szövöget. Áprilisban országos bajnokság lesz, ha az jól sikerül, akkor júniusban az Európa-bajnokságon szerepel. Az idei fő cél, hogy a váltó tagjaként kijusson a párizsi olimpiára. Év végén pedig Budapesten rendezik meg a rövidpályás világbajnokságot. Szurkolunk, hogy a tervei megvalósulhassanak!

