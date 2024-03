Orvoslátogató vagyok egy német cégnél már bőven több mint tíz éve

– mondta lapunknak Kernács Évi, aki a testvérével Topor Ágival alakította meg a Dorozsmai lakosok nevű Facebook-csoportot, aminek ma már több mint négyezer tagja van. Ági pedig civilben üzletágvezető egy készpénz-helyettesítő eszközökkel foglalkozó cégnél.

Most a két fiatal nő lett lapunk Aranyemböre, amiben talán először fordul elő, hogy nem egy emberről írunk. De ahogy említettük, a testvérek közösen hozták létre a csoportot.

A vírus volt az egyik ok

Amikor náluk jártunk elmondták, hogy ha nincs a koronavírus-járvány, talán meg sem alapítják a Dorozsmai lakosok nevű Facebook-csoportot.

Először a maszkok varrására kerestünk embereket, mert láttuk, hogy milyen drágák voltak a kezdet kezdetén

– mondta Ági.

Érdekes egyébként, hogy a koronavírus-járvány és az azzal járó otthoni munkavégzést nem élték meg rosszul a testvérek. Azt mondták, hogy ugyan új helyzetet teremtett, amihez alkalmazkodni kellett.

A parkolás is közrejátszott

A csoport megalakításának másik oka az volt, hogy a helyi iskola előtt gondot okozott a parkolás, és erre kellett megoldást találni. Topor Ági azt mondta, hogy egy alapítványi bálon Mihálffy Béla jelenlegi országgyűlési, korábbi önkormányzati képviselővel elkezdtek aláírásokat gyűjteni, amibe a másik dorozsmai csoportban belekötöttek. Ez pedig egybeesett a járvánnyal, és meg is alakult a csoport.

Munkahelyek szüntek meg

A maszkok készítése után azt is látták, hogy munkahelyek szűntek meg, és családok kerültek nehéz helyzetbe. Ezért döntöttek úgy, hogy megmarad a csoport.

Innen nőtt tovább a csoport, amit eleinte azért nem gondoltunk volna, hogy ekkora lesz

– mondta lapunknak Topor Ági.

A fiatal nők eleinte saját maguk varrták a maszkokat, és a csoportban kértek segítséget ehhez. Három-négy nap alatt már több mint ezren voltak, és egymás után kapták az adományokat. Volt, aki gumit, mások ruhaanyagot adtak, és beszálltak a varrásba is. A kiszállítást is ők végezték, hiszen nem akarták, hogy például az idős, vagy beteg emberek feleslegesen kimenjenek az utcára.

Figyeltek a higiéniára

Kernács Évi pedig arról beszélt, hogy a higiéniára fokozottan figyeltek. Több ezer maszkot varrtak, egy ideig számolták is, de ötezer felett ezt abbahagyták. Mindegyiket kimosták és fertőtlenítették is, csak ezután kerülhettek oda az iskolákba és a magánemberekhez. De természetesen nemcsak maszkot varrtak, hanem gyűjtöttek élelmiszert, mert sokan voltak, akik a munkahelyük elvesztése miatt megszorultak.

Ráadásul az iskolásokon is segítettek, mert olyan is előfordult, hogy a gyerekeknek nem volt eszközük az otthontanuláshoz, ezért ilyen felajánlásokat is kértek. Így került hozzájuk több laptop és táblagép is, amit szintén szétosztottak a rászorulók között.

Jött a mikulás

Az alapítók a legkisebbeket sem felejtették el a covid alatt. Kiderült ugyanis, hogy a házhoz járó mikulások nagy részének nem volt védettségi igazolványa. Ezért, hogy Dorozsma ne maradjon mikulás nélkül, megbeszélték négyükkel, akik mehetek utcára, hogy körbejárják autóval a települést. Négy körzetre osztották a települést, és az autóból osztogatták az ajándékokat a gyerekeknek.

Az egész azért jött létre, hogy a koronavírus-járvány alatt tudjanak segíteni a helyieken. Archív fotó.

Csak dorozsmaiaknak

Közben a csoport továbbfejlődött, pedig az alapítók annyira lokálpatrióták, hogy csak kiskundorozsmaiakat, vagy dorozsmai kötődésűeket engednek be maguk közé. Most voltak négy évesek, amit egy bállal ünnepeltek.

Mivel a gyűjtéseink folyamatosan sikeresek, és sok embernek tudunk segíteni, úgy döntöttünk, hogy ezt egy bállal köszönjük meg azoknak, akik ezt lehetővé teszik. Ezért rendeztük meg a negyedik születésnapunkon a Dorozsmai lakosok bálját, ami nagyon jól sikerült

– tette hozzá Topor Ági.

A leírásukban egyébként az szerepel, hogy a csoport célja a dorozsmai lakosok segítése és közösségépítése. A csoporthoz bárki fordulhat segítségkéréssel, felajánlással. Topor Ági azt is elmondta, hogy a szabályokat szigorúan veszik, kéretlen tartalom nem kerülhet ki az oldalra.

Sértegetni nem szabad

Aki személyeskedik a csoportban vagy sértően kritizál, attól megvonjuk a hozzászólás lehetőségét a csoport nyugalma érdekében

– fogalmazott az alapító.

Az alapítók azt is elmondták, hogy a több mint négyezres tagság nem egyből jött, hanem folyamatosan lettek ennyien, és a mai napig vannak jelentkezők. Egyébként mindkét alapítónak van családja és főállása is, így szabadidejükben foglalkoznak a csoport ügyes-bajos dolgaival.

Két órás munka

Elmondták, hogy naponta két-három órát foglalkoznak a csoport menedzselésével, de ha van egy-egy nagyobb rendezvényük, akkor bizony szabadságot kell kivenniük. És egyre több ilyen rendezvényük és közösségi akciójuk van.

A következő „nagy durranás” a 18-évesek köszöntése lesz, de készülnek a pünkösdi csokivadászatra is.

Az alapítók kiemelték, hogy a számtalan program között volt, hogy könyvvásárt rendeztek. Ez úgy jött, hogy megkeresték őket azzal, hogy egy lakosnak rengeteg könyve van, már alig fér tűlük, viszont nem tudja elvinni antikváriumba. Meg is fogalmazódott az ötlet, és a könyvek rövidesen új gazdákhoz kerültek.

Kicsiből nagyra nőttek

Vagyis a Dorozsmai lakosok csoportja egy segítőcsoportból egy sokkal nagyobb segítő csoporttá nőtte ki magát. Topor Ágit és Kernács Évit naponta keresik meg a tagok különféle ötletekkel, vagy éppen segítségkéréssel. A közösség annyira összetartó, hogy gyakorlatilag minden problémát sikerült megoldaniuk, és mindenkin tudnak segíteni, aki kéri. Annak ellenére, hogy rengeteg idejüket elveszi a munka, a fáradtság egyáltalán nem látszik rajtuk, olyan energiával dolgoznak, mint amilyennel évekkel ezelőtt belevágtak a munkába. Sőt, talán nagyobb lelkesedéssel is, mert az a több mint négyezer ember komoly erőt ad nekik.

Topor Ági szerint addig csinálják, amíg van rá igény, és természetesen amíg tudnak segíteni a helyieknek akár egy élelmiszercsomaggal, akár csak pár jó szóval.