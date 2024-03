A pázsitpártiaknak kapóra jön, hogy az udvar parkjellegéről nem kell lemondani a konyhakert kedvéért. De senki ne gondolja, hogy a leginkább raklapokból összeállított magaságyás az utóbbi évek találmánya lenne! Sipos József növényorvostól megtudtuk, a roppant trendi raklapkertészkedés őse a dombágyás: eleink már évszázadokkal ezelőtt felfedezték, hogy az összehordott trágya, növényi maradványok között kikelt növények a melegebb talaj miatt jól érzik magukat, szépen fejlődnek.

Minden korosztálynak

A különböző méretű magaságyás bokáig, térdig vagy csípőig is érhet. Az alacsonyabb változat ideális a gyerekek számára, így velük is könnyen megszerettethető a kertészkedés. A felnőtteknek, időseknek könnyebbség, ha nem kell sokat hajolni, kényelmesen öntözhetnek, gyomtalaníthatnak. Öntözőrendszer is kialakítható a sorok mellé, így még a kanna emelgetése sem okozhat nehézséget, ami főleg az időseknek jó hír. Azonban tudni kell, hogy a magaságyás könnyebben szárad, mert a talajszintből kiemelve helyezkedik el.

A magaságyás azért is előnyös, mert kevés kertiszerszámmal is szép gazdaság alakítható ki. A kapából elegendő a rövidnyelű, de a többi, gyerekeknek gyártott szerszámokkal is boldogulhatunk. Az elültetett növények gyorsan variálhatóak, és a növénytársítások kialakítása sem kerül sok időbe. Például a 2 x 2-es magaságyás egyik sarkába mehet dísznövény (például kártevők ellen büdöske), kiváló a gyógy-, illetve fűszernövény is (torma, mustár), a másik felébe pedig a zöldségek. Így a vegyszermentes növényvédelem is megvalósul.

Fotó: sanddebeautheil

Helyes sorrend

Ha a kert talajminősége gyenge vagy alkalmatlan a zöldségtermesztésre, megéri a magaságyás. Az ágyás keretét persze csak kellő szakmaiság mellett érdemes rétegezve feltölteni. Sipos gazda ebben is segített:

Úgy alakítsuk ki, hogy fény és árnyék egyaránt érje. Ha csak félárnyékos helyre telepíthető, akkor az azt szerető növényeket ültessük el. A napos részre épített ágyásba melegtűrőket tegyünk. Akár akácból, akár fenyőkből készül a keret, belülről fóliázzuk körbe, így növelhető a keret élettartama. Az ágyás alja legyen nyitott, ne béleljük! Alulra aprított gallyak, levélmaradvány, majd nyesedék, rá szalma, illetve rá telepről vásárolt vagy hőkezelt trágya kerülhet. Efölé mehet a tőzeg, majd a kiváló minőségű virágföld. Fontos, hogy ne szántóföldi földet hordjunk bele, mert így kertevők, gyommagok kerülhetnek az ágyásba.

Fotó: Kosobu

Kukoricát ne

Van még palánta a piacon! A káposztafélék, paradicsom, paprika, tök, uborka, borsó, retek ültetése, vetése még most sem késő. A magas csemegekukorica nem a magaságyásba való, ahogy a sok tök sem, mert a futónövény indáit könnyű letaposni.

A csigák ellen a magaságyás sem védi meg a palántákat, igaz, ha peremet is teszünk az ágyás szélére, nehezebben mászik át rajta a mindent szétrágó puhatestű. Fahamu, kávézacc, égetett mész, zúzott tojáshéj elegye segíthet a védekezésben, de az esőt követő erős csigainvázió idején ez is kevés. Ráadásul a csapadék a keveréket elmossa, ezért újra kell szórni a talajt. A csigaölő granulátum környezetszennyező, ezt inkább kerüljük! A tyúk és a kacsa viszont szívesen felcsipegeti a csúszós kártevőket.