Ha nem hallott még a Prime nevű italról, akkor valószínűleg Ön az influenszereken nevelkedő TikTok és Instagram generációnál idősebb. Ha viszont van ilyen korú gyermeke, minden bizonnyal már jó ideje hallgatja, hogy adjon pénzt rá és nem érti, miért kerül egy fél literes, gyümölcsöt még nyomokban sem tartalmazó ital többezer forintba.

A sportital két youtuber, Logan Paul és KSI találmánya, melyet 2022 januárjában dobtak piacra. A márkában sportitalok és energiaitalok találhatók, 9 hónap alatt pedig a 6. legnagyobb italmárka lett az amerikai piacon: addigra több mint 200 millió dolláros bevételt hoztak a fiatal üzletembereknek. Külföldön már annyira népszerű, hogy bizonyos ízekért szó szerint összeverekednek a boltokban és sokszor már nyitás után nem sokkal elfogy minden üzlet polcairól az összes kitett termék. Az italt másfél éve még ötezer forintért lehetett megvásárolni Magyarországon, méghozzá oly módon, hogy megrendeltük négyezerért és egy ezresért kiszállították. Ez az ár egyébként még most is él: a különleges ízeket továbbra is csak így lehet beszerezni. Az egyik nagy élelmiszerlánc azonban hazánkban is elkezdett forgalmazni három ízt a hidratáló italok közül, ráadásul vasárnaptól akciósan, meglepően „alacsony”, 1499 forintos áron. Ami azért lássuk be, fél liter édesítőszeres italért még mindig nagyon sok.

Ezek mindegyike kókuszvíz alapú, tartalmaznak négyféle vitamint, aminosavakat, BCAA-t, illetve hihetetlenül kevés kalóriát. Ellenben van bennük jó sok édesítőszer, abból is az olcsó és nem igazán egészséges fajták. Összetétel szempontjából jobbak valamivel, mint a többi, piacon lévő sportital, hiszen az édesítőn kívül nincs más mesterséges adalék bennük, az üdítőital-piacot tekintve azonban semmi nem indokolja ezt a hatalmas érdeklődést. Ebből is látszik tehát, hogy a mai fiatalok között milyen nagy hatása van annak, hogy mely termékeket látják menőnek vagy trendinek az online platformokon.

Az akció első napján 9 óra előtt mentünk el az egyik szegedi áruházba, ahol a fagyi ízű italból mi hoztuk el az utolsót, de a lime ízesítésből is már csak négy darab árválkodott a polcon. A Meta Moon fantáziaízből volt még hét üveggel. Miközben nézelődtünk, egy fiatal fiú is pakolt a kosarába. Mint mondta, ő már ismeri ezt az italt, csak eddig külföldön vásárolta.

A környező országokban egyébként már nagyjából 800 forintért beszerezhető

– tette hozzá. Az ízével kapcsolatban annyit mondott: nagyon édes, de finom.

Az üdítő tehát valószínűleg nálunk is nagyot fut majd – csak győzzék a szülők pénztárcával, hogy a palackozott marketingért fizethetnek ki egy kisebb vagyont.