Mi hajt egy fiatalt, aki már két Európa bajnoki cím birtokosa és hogy lehet erre ideje egy középiskolásnak? Előfordul, hogy a színfalak mögött folyamatosan izgul, mégis amint táncra kerül a sor, képes megmozgatni titkos tartalékait is Hegykői Boglárka, aki modern tánc csoportjával és egyéni koreográfiáival sorra zsebeli be a nemzetközi érmeket. De ha valaki már ennyi mindent elért, milyen céljai maradhatnak? Kérdések, titkok és egy jó nagy adag motiváció is beleférnek a Hír FM munkatársának legújabb beszélgetésébe.