Azt írták, az informatikai technológiai újítók meghatározó részét nők alkották, és ma már sok területen vezető szerepet töltenek be a tudományos-technológiai ágazatokban. A pályára készülve azonban kevesen vannak tisztában azokkal a kihívásokkal, amelyekkel szembesülniük kell majd, hogy elismerést nyerjenek. A nők továbbra is alulreprezentáltak a férfiakkal szemben az informatikai szektorban, és sok akadályba ütköznek, amikor lépést akarnak tartani a technológiai fejlődéssel. A 2023-as adatok szerint világszerte kisebb arányban használták az internetet, mint férfi társaik - részben azért, mert nem elérhető számukra a technológia, amellyel csatlakozhatnának.

Magyarországon akkor növekedhet a nők foglalkoztatottsága az IT- és kiberbiztonsági szektorban az alapítvány szakemberei szerint, ha a társadalom is jobban elfogadja a nők szerepvállalását az "atipikus szakmákban". Ugyanakkor a nők vezető pozíciót is betöltenek kiberbiztonsági területeken, annak köszönhetően, hogy kifejezetten jó projektmenedzsment- és elemzői képességeik vannak. Ám sokan bizonytalanodnak el közvetlenül a pályaválasztás előtt, mert nem ismerik eléggé a szakmát, és nem látnak maguk előtt olyan nőket, akik már bizonyítottak a kiberbiztonság területén.

A pályaorientációs napon inspiráló előadások, interaktív keresztrejtvények, szabadulószobák és logikai feladványok várják az érdeklődőket. A résztvevők betekintést nyerhetnek információs technológiai szakmákba az adatbányászattól a mesterséges intelligenciáig, megismerhetik az informatika legfontosabb irányait és specializációit, ezzel is segítve a lányok elhelyezkedését.

A rendezvényen hirdetik ki a Női példaképek az informatikatörténetben diákpályázat eredményeit és avatják fel két női IT-példakép, a világ első programozóinak egyike, Dán Klára és a matematikai ismeretterjesztés egyik meghatározó alakja, Péter Rózsa tablóit, amelyek az informatikatörténeti kiállítás állandó részeivé válnak.