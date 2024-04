A marketing asszisztensek feladatköre

A marketing asszisztensek feladatköre cégenként jelentős eltéréseket mutathat. Van, ahol csupán belépő pozícióként tekintenek ezen munkakörre, és főként adminisztratív jellegű feladatokkal bízzák meg az állás betöltőjét. Máshol viszont a marketing asszisztensek ugyancsak komoly szakmai munkát végeznek, jelentős segítséget nyújtva a marketing osztály további szereplőinek.

Sok esetben például őket bízzák meg a közösségi oldalak kezelésével, a rendszeres posztolással, tartalomgyártással. Ha pedig már tartalomgyártás, akkor ugyancsak megemlítendőek a különböző blogbejegyzések és PR-célú cikkek, amelyeket szintén gyakran a marketing asszisztensek készítenek. Sőt, a hírlevelek összeállításában, valamint fizetett hirdetések kezelésében is tevékeny szerepet vállalhatnak.

Emellett pedig olykor a marketingstratégia kialakításából is kiveszik a részüket, ahol akár a saját ötleteiket és elképzeléseiket is érvényesíthetik. Munkájuk mindezen kívül adatgyűjtő és piackutatói tevékenységeket is magában foglalhat, amelyek révén visszajelzést tudnak adni a marketinges csapat vezetői számára az eddig futó kampányok sikerességéről és eredményességéről.

Jellemző elvárások a pozíció kapcsán

Bár a marketing asszisztensi pozíciók sok esetben pályakezdő lehetőségnek számítanak, ettől függetlenül mégis változatos elvárásoknak kell eleget tenni az esélyes megpályázásukhoz. Általános követelmény például a felsőfokú végzettség, azon belül is a marketinges képesítés megléte. Emellett akár azok is jó esélyekkel indulhatnak, akik egyéb gazdasági területen szerezték a diplomájukat, esetleg a médiához kötődő végzettséggel rendelkeznek.

Fontos követelmény szokott még lenni bizonyos szoftverek ismerete is, beleértve például a grafikai programokat (pl. Adobe Creative Cloud), valamint az olyan alapvető irodai szoftvereket is, mint az MS Office programcsomag. Gyakori továbbá, hogy erős angol nyelvtudásra is szükség van az esélyes pályázáshoz, hisz számos cég külföldi piacokon is tevékenykedik. Mindezen kívül pedig a korábban bemutatott feladatokból adódóan az erős szövegírói képesség, az analitikus gondolkodásmód és a kreativitás is elvárt kvalitásnak számít ezen pozíciók esetében.

Hol fordulnak elő ilyen álláslehetőségek?

Marketing asszisztensi munkalehetőségekkel számos platformon találkozhatnak az álláskeresők. Ide tartoznak azon állásportálok is, amelyek változatos álláskategóriák alatt kínálnak elhelyezkedési lehetőségeket. Épp ilyen a LajosmizseAllas.hu weboldala is, ahol már több alkalommal is előfordultak marketing asszisztens típusú hirdetések a kereskedelem, értékesítés kategóriáján belül.

Egy konkrét esetben például áruforgalmi- és marketing asszisztenst kerestek a portálon keresztül, ahol a marketinges feladatok logisztikai és kereskedelmi tevékenységekkel is kiegészültek. De ezen felül egyéb kreatív pozíciókkal is találkozhatnak a lap látogatói, vagyis mindenképpen érdemes figyelemmel kísérni az aktuális kínálatot!