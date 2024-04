Május 19-én itt a bordányi Pünkösd Feszt, a szervezők az utolsó simításokat végzik. Az idei faluünnepet harminckettedik alkalommal rendezik meg. Első alkalommal még a Dózsa téren zajló programot később már a Park térre szervezték, a faluház szabadtéri színpada és a parkban található sportpályán felállított kisszínpad rengeteg szuper produkciónak adott helyet. A kimondottan a pünkösdi ünnepre szervezett esemény hol egynapos, hol kétnapos volt, és az is előfordult, hogy háromnaposra is bővült, most a költséghatékonyság miatt egynapos lesz. Jelenleg a szórólapok, plakátok készülnek. A héten egyenként kezdik el bemutatni a fellépőket a település honlapján és a települési applikáción.