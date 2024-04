Újabb hír érkezett, miért érdemes idén jelentkezni a Tündérszépek országos szépségversenyre. Kárpáti Rebeka és Tótpeti Lili mellé ugyanis egy igazi nagyágyú igazolt a csapatba, hogy támogassa a döntősök felkészülését. Az új mentor nem más, mint Köllő Babett színész-műsorvezető, aki már több éve bizonyítja ország-világ előtt, milyen hatékonyan tudja segíteni a rábízott versenyzőket.

Köllő Babett 2001-ben lépett a nyilvánosság elé, amikor egy sörreklámban szerepelt, majd játszott több sorozatban és filmben is. Az igazi áttörést azonban a Feleségek luxuskivitelben című reality hozta meg számára, amelyben három évadon keresztül láthattuk. Ezt követően több tévéműsorba is hívták. Ezek közül is kiemelkedő volt a Sztárban sztár és a Sztárban sztár leszek, a TV2 tehetségkutatójában ugyanis összesen négy évadon keresztül követhettük nyomon, hogyan mentorál énekeseket.

A Tündérszépek mentoraként is a tehetségek kibontakoztatása lesz a feladata: a színésznőtől elsősorban azt tanulhatják majd meg a gyönyörű hölgyek, hogyan sugározzanak magabiztosságot és hogyan mutassák meg a színpadon legszebb arcukat. Biztosak vagyunk benne, hogy hasznos és jó hangulatú munka zajlik majd a felkészítő táborban, már az is élmény lesz, hogy testközelből lehet a tapasztalt művésztől praktikákat ellesni.

A döntőig persze el is kell jutni, első lépésként viszont nincs más tennivaló, mint a jelentkezési lap beküldése a verseny honlapján keresztül. Erre április 21-ig van lehetőségük a Csongrád-Csanád vármegyei hölgyeknek is, szóval itt az ideje meghozni a döntést. Mi csak biztatni tudunk mindenkit, hogy vágjon bele élete nagy kalandjába. Garantáljuk, pozitív élmény lesz.