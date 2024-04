Ahogy minden, így a pipacs is egy hónappal korábban nyílt ki az idén, ami szép ugyan, de azért félelmetes is. Node nem ez a lényeg most, hanem a Pipacs Presszó. Rákerestem a google-ön és már az első keresésre azt adta ki, hogy majdnem 12 ezer Pipacs Presszó van az országban. Ez azért elég nagy szám, úgyhogy érdemes elgondolkodni azon, hogy a kocsmárosok vajon miért szeretik erről a piros növényről elnevezni a kimérőt. Talán mert alliterál? Vagy mert a vendégek arca előbb-utóbb olyan piros lesz, mint a pipacs? Vagy talán azért, mert ha azt mondjuk otthon az asszonynak, hogy megyünk a Pipacsba, azt nem vesz annyira zokon mintha a Dagonyázóba, vagy a Késesbe mennénk?

Nem lehet tudni, de akinek van tippje írja meg nyugodtan.

De most vissza a pipacsmezőre!

A pipacsot a vadvirágok királynőjének is nevezik. Kerti növénynek ma már ritkán ültetik, pedig több dísznövényként nemesített változata létezik. A többnyire vörös, narancssárga díszpipacs önmagát szaporítja, terméséből a szél hordja szét a magokat, ezért ha egy kert napos részébe ültetik, akkor a növény egyre nagyobb területet foglal el.

Amúgy meg szép!