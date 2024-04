– A madaraknak búvó- és fészkelőhelyet, az utóbbi megépítéséhez anyagot, a téli etetéshez eleséget kell biztosítani, az itató kialakításánál ügyelni kell arra, hogy közben elrejtőzhessenek, például a macskák és a ragadozó madarak elől. Így a környezetünkbe csalogatjuk őket, és valljuk be, télen a madáretetők körüli mozgás, a madárdal kellemes érzéseket kelt. Nálunk az odúkba verebek, seregélyek, fekete rigók, cinkék, rozsdafarkúak költöznek be és fészkelnek – igaz, volt már mókus lakónk is –, az etetőre zöldike, szajkó, szarka és tengelic is jár – mesélte a faluvezető.

Elmondta még: az önkormányzati tulajdonú 10 hektáros parkerdőből kivágott beteg, öreg fákból a diákok korábban, az ő idejében technika órákon, illetve manapság a szakkörben is készítenek önadagolós etetőket és odúkat. Nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a gyerekek tiszteljék, becsüljék és védjék az őket körülvevő természetet.