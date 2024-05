Amerikában már évek óta létező jelenség, hogy egy-egy felkapott vagy túlhájpolt termékért sorban állnak a vevők megjelenése napján a bolt előtt és akár ott is éjszakáznak, csak hogy maguknak tudhassák. Amikor még a Harry Potter könyvekért ment ez az őrület, valahol meg is értettem, sőt örültem, hogy a nyomtatott szavaknak van még olyan ereje, hogy képesek érte ilyesmire az emberek. Csakhogy mostanában már nem regényért, hanem üdítőkért, cipőkért mennek ölre a fiatalok, ezekért pedig akár extrém magas összegeket is hajlandók kifizetni csak azért, mert az most a menő.

Nos, ez a hullám a pénteki nappal Magyarországra is megérkezett. Hazánk egyik legsikeresebb előadója, a jövő héten három Arénás koncerttel rekordot döntő Azahriah nevével ugyanis egy cipőt dobtak piacra, a sorszámozott lábbeliket pedig mindössze két napig árulják. Ezekért már előző nap, szakadó esőben sorban álltak a leglelkesebb gyűjtők – merthogy tegyük hozzá, ezeket a surranókat valószínűleg a legtöbben soha nem fogják viselni. Ötvenezer forintot adnak egy pár cipőért, ami dobozban porosodik majd az ágy alatt vagy a gardróbban, de előtte persze készül róla jó néhány büszke közösségi média fotó. És persze néhány szerzemény felbukkan majd többszörös áron az online piacon, hogy hátha lehet belőlük pénzt csinálni.

Ez a mai magyar valóság. Ötvenezres cipő, amit soha nem hordasz, sorban állás egy termékért, csak mert menő beszerezni. Az amerikai életérzés immár hozzánk is begyűrűzött, és valószínűleg a hullámot több más előadó és cég kollaborációja is meg fogja lovagolni. A szülők pedig készülhetnek, hiszen a menőségnek mindig nagy ára van. Forintálisan mindenképpen. Az pedig, hogy jó befektetésnek minősül-e egy-egy ilyen termék, megéri-e a beszerzésére fordított energia, valószínűleg a következő hónapokban Azahriah cipője kapcsán majd kiderül.