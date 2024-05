Bodor Dezső, a vármegyei mérnöki kamara elnöke megnyitó beszédében elmondta, a rendezvény célja, hogy megmutassák a digitalizáció fontosságát az építőiparban, illetve azt, hogyan lehet ezekkel az eszközökkel költséget csökkenteni, egyszerűsíteni és gyorsítani a munkafolyamatokat, illetve árbevételt és hatékonyságot növelni.

Nagy Sándor alpolgármester köszöntőjében úgy fogalmazott, Szeged építkező város, így nem is lehetne jobb helyen ez a konferencia.

Egyre nagyobb mértékben támaszkodunk a digitális tudásra, ezért fontos, hogy ez helyben kerüljön kibontásra

– jelentette ki.

Kőkuti Attila, a vármegyei iparkamara elnöke pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy legalább egy robotot is foglalkoztatniuk kellene azoknak az építőipari vállalkozásoknak, amik legalább 50 alkalmazottal dolgoznak, ha életképesek és hatékonyak akarnak maradni. Schulcz Péter, a vármegyei építész kamara elnöke ugyanakkor aggodalmait is kifejezte, mert mint mondta, az építészet részben művészet, ami nem algoritmizálható. Szerinte tehát kérdés, hogy a digitalizáció és mesterséges intelligencia alkalmazásával hogyan lehet ezen értékeket megőrizni. Nagy Imre, a Dél-Alföldi Urbanisztikai Egyesület elnöke is hasonló gondolatokat fogalmazott meg: szerinte ezekre eszközökként és nem helyettesítőként kell gondolni.

A tavaly Vedres-díjjal elismert Nemesi Pál, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Építésgazdasági Kollégiumának társelnöke arról beszélt, hogy ez a konferencia az építők ünnepe, ahol értékeik a múltat és a kiemelkedő teljesítményeket. Ez idén is így történt, a köszöntők után a Vedres István-díj átadása következett. Ezzel az alapító szervezetek évről évre elismerik el a kortárs mérnökök és építészek legjobbjainak munkásságát, szakmai érdemeit.