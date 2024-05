Bárdi ezúttal olyan témát választott – absztrakt hortenziák – , ami illik az ünnep témájához és amit könnyű lefesteni, illetve amihez könnyű volt instrukciókat adni. Egyébként korábban is szervezett hasonlót és örömmel tapasztalta, hogy a résztvevők közül többen ennek köszönhetően kedvelték meg a rajzolást, festést.

A legtöbb embernek, még ha volna is kedve hozzá, nincs alkalma ezt kipróbálni, így viszont bárki megtapasztalhatja az alkotás örömét

– tette hozzá.

Az élményfestés népszerűségét látva most azon gondolkozik, hogy a jövőben rendszeresen, havonta tart majd ilyet. Persze a láncfűrészes szobrászkodást sem adta fel közben. Most is dolgozik – felkérésre, egy lovat készül kifaragni egyetlen hatalmas rönkből.