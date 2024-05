Egy hónap múlva, június 6-án elstartol a Deja Vu Fesztivál, Magyarország legnagyobb időutazása, ahol három napon át egymást váltják majd a színpadokon a 90-es és 2000-es évek sztárjai. A nemzetközi mezőnyből érkezik majd Angliából minden idők legsikeresebb lánycsapatának egyetlen ma is aktív tagja, Melanie C a Spice Girls-ből, a 90-es évek egyik legsikeresebb dance duója, a 2Unlimited, a svéd popzene alapkövének számító Ace of Base egykori énekesnője, Jenny Berggen, illetve Cascada, Haddaway, az O-zone, az Alcazar és a Rednex. A borfesztiválon akár bérletet is nyerhetnek a szerencsések, de aki biztosra menne, a Klauzál téri Deja Vu standon meg is veheti belépőjegyét Magyarország legnagyobb retrofesztiváljára.