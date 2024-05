Az arra járók megálltak, megcsodálták, olykor le is fotózták – egyfajta helyi nevezetességgé vált a makói Csanád vezér téren az a paneltömb, amelynek egészen a tetejéig nőtt a borostyán. Azonban már nem sokáig lehet a hatalmas növényben gyönyörködni, mert szárait elvágták a gyökerektől. A levelek már elkezdtek sárgulni.

Nekünk érdekesség, az itt lakóknak azonban lehet, hogy inkább bosszúság

– mondta a paneltömbben működő egyik üzlet tulajdona, amikor a pusztulóban lévő óriást fotóztuk. Egy közelben élő olvasónk hívta fel a figyelmet rá azzal, hogy sajnálkozását fejezte ki a történtek miatt. Megjegyezte, a borostyán levelei között rendszeresen bújtak meg apró madarak.

Fotó: Szabó Imre

A borostyán – írja róla a szakirodalom – közkedvelt futónövény, amely gyönyörűen fel tud kapaszkodni bárhova. A félárnyékos helyet szereti, levelei télen is megmaradnak. Örökzöld cserje. Jó adottságú területen akár több száz évig is elél, igen dekoratív, kerti díszként is használják. Sokan azonban úgy gondolják, kártékony: tönkreteszi a ház falait, leomlik miatta a vakolat és számos bogarat és kártevőt vonz az otthon közelébe.

Úgy hallottuk, a Csanád vezér téri borostyán sorsát is ez a vélekedés pecsételte meg. A lakók némelyike panaszkodott, hogy már az ablakát is benőtte, egy szakember pedig arra figyelmeztette az ott élőket, felnyomhatja a tetőszigetelést.

Néhány napig mindenesetre még biztosan látható.