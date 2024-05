Jó pár bőrhibatípus ronthat az összképen, emiatt sokan gátlásokkal küszködve gondolnak a közelgő nyárra, amikor kevesebb ruha fedi a testet. Íme néhány tipikus bőrhiba és rá a megoldási javaslat a Www.dietaesfitnesz.hu jóvoltából.

Érdmes figyelnünk, ápolnunk bőrünket: meghlálája.

A Keratosis pilaris bosszantó, de teljesen ártalmatlan bőrhiba: apró, fehér vagy piros dudorok, pörsenések, grízek, jellemzően a felkaron, de megjelenhetnek az arcon, a mellkason, sőt, a fenéken is. Ezek a pöttyök tulajdonképpen eltömődött pórusok és megkeményedett bőrsejtek, enyhén begyulladva.

MEGOLDÁS:

A legjobb az eltömődött pórusokra a kémiai hámlasztás. Leginkább a BHA-, vagyis a szalicilsavas hámlasztás a jó, ugyanis ez a sav zsírban oldódik, így képes a pórusok belsejében is hámlasztani. A BHA ráadásul antimikrobiális tulajdonsággal is bír, valamint remek gyulladáscsökkentő. Jó ötlet még AHA-hámlasztókkal is tenni egy próbát. Az AHA vízben oldódik és a bőr felszínén hámlaszt, de ez is segít, hogy a pórusok ne tudjanak eltömődni. Az AHA- és a BHA-hámlasztók egyaránt fényérzékennyé teszik a bőrt, így használatuk után fényvédő használata kötelező!

A makacs striák

Ha esetleg rövid idő alatt nagyobb súlytól sikerült megszabadulnia vagy sokat hízott, gyorsan nőtt (igen, akár 13–14 éves korban is megjelenhetnek a striák), esetleg kismama volt – lehet, hogy ismerős ez a bőrhiba. A striák leginkább a hason, a combon, a csípőn, a fenéken, esetleg a mellen jelennek meg. Kialakulásuk oka tulajdonképpen az, hogy a bőr alatti kötőszövet nem tud ugyanolyan ütemben növekedni, mint a bőr felső rétege, így megreped vagy elszakad.

MEGOLDÁS:

Vannak olyan professzionális eljárások, amelyekkel hatékonyan lehet halványítani a már kialakult csíkokat. Az aromaterápiás testtekercselésen, a mikrodermabrázión és a mezoterápián kívül a leginkább eredményes a lézeres kezelés, amely annál hatékonyabb, minél fiatalabb a stria. A friss, vékony, felszíni striák jobban reagálnak a kezelésekre, mint az öregebb és mélyebb csíkok.

Sötét foltok a nyakon, dekoltázson

Ezeknek az érzékeny testrészeknek a védelméről sokan hajlamosak elfeledkezni. Az évek során aztán a napfény káros hatásának következményeként foltokban elszíneződik a bőr, vörös, barnás árnyalatúvá válik.

MEGOLDÁS:

E bőrhiba esetében a legfontosabb a megfelelő védelem széles spektrumú fényvédő krémek alkalmazásával. Akkor is használjon fényvédő krémet, ha a városban sétál, hiszen az UV-sugarak akkor is érik a bőrét. Így elkerülheti, hogy a foltok sötétedjenek. A bőr elszíneződését krémekkel csak nagyon kis mértékben lehet halványítani, a legjobb a lézeres kezelés. Megoldás lehet a Thermage kezelés, ami a bőrfeszesítés és kontúrjavítás biztonságos, klinikailag ellenőrzött módja. Ennél az eljárásnál rádiófrekvenciával serkentik a bőr kollagéntermelését. Elég egyszeri alkalommal kezelni a bőrfelületet, az eredmény azonnal látható és a kezelést követően további javulás érezhető.

Kitágult erek az alsó végtagokban

A vénák a test szöveteiből szállítják az elhasznált és bomlástermékekkel teli vért a szív felé. Az egészséges vénák könnyen ellátják ezt a feladatot, de idővel a vénák kitágulnak és a bennük lévő billentyűk sem zárnak tökéletesen, ezért a plazma, valamint a pangó vér sejtes elemei az erek falán át a környező szövetekbe szivárognak.

Idővel a vénák kitágulnak és a bennük lévő billentyűk sem zárnak tökéletesen, ezért a plazma, valamint a pangó vér sejtes elemei az erek falán át a környező szövetekbe szivárog.

MEGOLDÁS:

A szkleroterápia ideális választás lehet. A kezelés során hipertóniás sóoldatot és nátrium-tetradecil-szulfátot fecskendeznek a vénákba, melyek az injekció hatására összeomlanak és eltűnnek. Általában 2–4 kezelés szükséges. Az eljárás egyszerű és biztonságos.

Pattanások a háton

A hát felső részén gyakran jelennek meg pattanások. Különösen gyakori azoknál, akik rendszeresen járnak edzőterembe. Az izzadság, a közös eszközhasználat, a nem jól szellőző edzőruha mind felelős lehet a pattanások kialakulásáért.

Minden edzés után érdemes lezuhanyozni és pattanás elleni készítményt használni.

MEGOLDÁS:

Minden edzés után zuhanyozzon le és használjon pattanás elleni készítményeket. Ezek baktériumölő (antibakteriális) vagy szárító tulajdonságúak, illetve megnyitják a pórusokat. A retinoltartalmú krémek hámlást, átmeneti bőrpírt és napérzékenységet okozhatnak, ezért használatuk nagy körültekintést igényel.