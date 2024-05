Szülinapok

– A tájvédelmi körzetet 1976-ban alapították, abban az évben születtem Vácon, és mindkettőnk 50 éves „fennállását” jó lenne a tájvédelmi körzetben megrendezett terepmadarász nappal megünnepelni – árulta el Fodor András, aki büszkén mutatta meg a tanyán költő kuvikját, barázdabillegető és fecske is fészkel nála, valamint a tanya névadója a szalakóta, amely a napokban tért haza az afrikai telelésből. Az állatkertet tyúk, pulyka, racka, mangalica, kutya és szamár teszi teljessé.

Tajti László a munkástelepi otthonába betévedt gyönyörű, kékesfekete – színe a ráeső fény szögétől függ – hím füsti fecskét hozott, ő is megkapta jelölő gyűrűjét. Egy „partedlis, mellénykés” kékbegyet is megcsodálhattunk, több fotó készült róla is. A terület felett áthúzó kék vércsét Németh Zoltán vette észre, aki hetényi szőlészetének, borászatának termékeivel is kedveskedett a résztvevőknek, kóstolhattunk fehér, rozé és vörösbort, egybehangzó vélemény szerint az olaszrizling volt legfinomabb.

Tulajdonságok

Lovászi Péter gyűrűzés közben sokat mesélt a madarakról, általában arról, amelyikkel éppen foglalkozott. Szó volt a fejük forgathatóságáról (szinte 360 fokban), a csőrükről és eszközhasználatukról, hangjukról, énekükről, annak az udvarlásban, a párkeresésben és -választásban betöltött szerepéről, amivel territóriumot is jelölnek, illetve a hímek magukhoz csalogatják a tojókat. – A madarak tanulékonyak és van közös emlékezetük, a tövisszúró gébics például a mai napig felismeri és kitúrja, kilöki fészkéből a kakukk tojását, pedig ahol hazánkban honosak, ott már 30-40 éve nincs, nem él kakukk. Ezt kísérlettel bizonyítottuk be – mesélte Péter.

A csapdába esett madarakat óvatosan vette ki a hálóból Lovászi Péter és Fodor András.

Babgulyás

A már említett babgulyást jó étvággyal fogyasztotta el a madárfigyelők és vendégeik csapata, és falatozás közben már arról beszélgettek, mikor találkozhatnak legközelebb a munkástelepi Szalakóta-tanyán. Fodor András elmondta, 2026-ban biztos, de valószínűleg hamarabb is lesz nála madaras, szárnyas randevú.