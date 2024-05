Tisztábbak és illedelmesebbek vagyunk A Mandiner a cikkhez fűzött román nyelvű kommentekből is idéz. Ezekbe mi is belenéztünk; a szerzővel persze nem mindenki ért egyet, de az egyik hozzászólás szerint „el kell ismernünk, civilizáltabbak nálunk, tisztábbak és illedelmesebbek”. Egy másik azon bosszankodik, hogy a román tengerpart szinte semmit nem fejlődött és ebben még a bolgárok is jobban állnak. Egy harmadik pedig megjegyezi: ideje abbahagyni a magyarok szidását, mert kell még ötven év ahhoz, hogy olyanok legyünk, mint ők.