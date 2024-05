– Van anyajegyem, értesültem a szűrésről és úgy gondoltam, eljövök és megnézetem – mondta a sorára váró középkorú férfi. A páciensek előjegyzés alapján időpontra érkeztek, és Szurgent József bőrgyógyász szakorvos vizsgálta meg őket.

A kisteleki Egészségfejlesztési Iroda, vagy ahogyan a legtöbben ismerik EFI, évek óta szervez anyajegyszűréseket a melanoma, a bőrrák világnapjához kapcsolódva – tudtuk meg Kovácsné Szabó Edittől, a rendező helyi EFI vezetőjétől. Anyajeggyel sokan rendelkeznek, legtöbbünk a születése pillanatától viseli. Több fajtája létezik, általában ártalmatlanok, de veszélyessé is válhatnak, bizonyos típusaik hajlamosak daganatos elváltozások kialakítására. – Ezért fontos, hogy figyeljünk rájuk és a bennük végbemenő esetleges változásokra – jelentette ki a szakember.

Egy-egy ilyen alkalommal 25-30 pácienst tudunk szűrni, közülük egy-két esetben tapasztal az orvos veszélyesnek tűnő elváltozásokat, felmerül a melanoma gyanúja. Őket további vizsgálatra, kezelésre a szegedi klinikára irányítjuk

– mondta Kovácsné Szabó Edit. Hangsúlyozta, hogy különösen a nyári hónapokban kell figyelni, ekkor ugyanis többet tartózkodunk a szabadban, több és erős UV-tartalmú napsugár érheti a bőrünket, ezek növelik a rosszindulatú elváltozások kialakulásának esélyét.

– A szűréseken nem csak fizikális vizsgálat történik, hanem bőrtípusnak megfelelően életmód-tanácsadás is, ez abban is segíti az embereket, hogy a számukra ideális, a legjobb faktorú krémeket használják napozáskor és megóvják magukat a leégéstől. A világos bőrűek veszélyeztetettebbek, a bőrük az ilyen hatásokra hamarabb öregszik. A napégések összeadódnak a bőrben, és ez is vezethet daganatos kór kialakulásához – fejtette ki Kovácsné Szabó Edit, hozzátéve, ezt erősítheti a túlzott szoláriumozás is.

A kampányokon kívül a járási székhely lakosai és a környékbeliek a kisteleki szakorvosi rendelőintézetben nézethetik meg anyajegyüket a heti háromszor rendelő bőrgyógyászaton, időpontot kell kérni. Érdemes ezt mindenkinek megtenni.