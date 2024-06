A vastagbél-tükrözés során Judit ragaszkodott hozzá, hogy altatás vagy orvosi kábítás nélkül végezzék a vizsgálatot annak érdekében, hogy végigkövethesse a folyamatot a monitoron, amit egészségügyi dolgozóként maga is könnyedén tudott értelmezni. A közösségi ápolás tanítása során a prevenciót is oktatja az egyetemen, illetve számos alkalommal mutatta már be hallgatóinak, hogy hogyan is néz ki egy vastagbéldaganat.

– Azonnal észleltem egy félbevágott, vérző, kis karfiolszerű elváltozást a bélfalamon. A mérete négy és fél centiméter volt. Azonnal összekapcsoltam a fájdalmat a daganattal, ami szűkítette a bélfal átjáróját. Bár rendkívül fájdalmas volt a vizsgálat, ez az életem megmentésének árát jelentette – hangsúlyozta.

Életet ment a korai diagnózis

Azzal folytatta, hogy bár pontos adat nem áll rendelkezésre, a vastagbélrák kialakulása általában 5-10 évig tart. Nagyon sokáig nem jár tünetekkel, így a megelőzésnek, a szűrővizsgálatokon való részvételnek kulcsfontosságú szerepe van. Ugyanis az időben felfedezett, még panaszmentes elváltozások könnyen gyógyíthatók. A kései diagnózis azonban végzetes lehet. Éppen ezért vállalta Judit, hogy elmeséli lapunknak történetét.

– A diagnózist a tumor harmadik stádiumában állapították meg. Fontos megemlíteni, hogy összesen négy stádium ismert, az utolsó stádiumban már áttétek is jelentkezhetnek, más szerveket is érintve. Szerencsésnek mondhatom magam, mert még nem alakultak ki távoli szervi áttétek. Azonban aggodalomra adott okot, hogy már találtak néhány gyanús nyirokcsomót – mesélte.

Mindössze 39 éves volt, amikor diagnosztizálták nála a vastagbél-daganatot. Még minimum hat évvel azelőtt, hogy a veszélyeztetett korba lépett volna. Elmondta, hogy az onkológia folyosóján a betegek először egészségügyi dolgozónak gondolták, egyikük sem hitte, hogy kezelésre érkezett.

Katedráról a sugárterápiára

Amikor tavaly nyáron megkapta a diagnózist, párja és hatéves kislánya a folyosón várták, hogy hazakísérhessék a kolonoszkópiáról.