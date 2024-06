Színvonalas gálaműsorral zárta az évadot vasárnap a VargaBalett Táncműhely. A Makón és Szegeden működő egyesület mintegy kétszáz növendéke szegedi. A Magyar Táncművészeti Egyetem Vidéki Tehetségcentrumaként működő műhely növendékei közül idén hárman felvételiztek sikerrel az egyetem előkészítő osztályába.

A most záruló, 11. évadban már 22 csoporttal működött a műhely, két városban 4 balett teremben, 6 táncpedagógussal, 3 és fél éves kortól egészen felnőttekig. A balettműhely megalakulása óta eltelt egy évtized alatt felnőtt egy olyan generáció, akik közül többen maguk is szakemberré váltak. Így a legkisebbeket a balettműhely korábbi növendékei vezetik be a tánc világába, abban a szellemiségben és minőségben, amelyet az alapító, a Dömötör-díjas és Nívó-díjas, Merényi Zsuzsa-díjjal elismert táncművész, táncpedagógus, Varga József képvisel.

Márciusban minden eddiginél több, 175 növendékkel vettek részt a XXXIII. Országos Táncművészeti Fesztiválon. Gyermek, junior és ifjúsági kategóriában is nagyszerűen teljesítettek: a 12 különböző csoport, a 2 duett és a 4 szóló koreográfia mindegyike a dobogón végzett. A Fesztivál döntőjén 9 első helyezést, 5 második helyezést és 4 harmadik helyezést értek el.

A legtehetségesebb tanítványok idén is lehetőséget kaptak arra, hogy közreműködjenek a Szegedi Kortárs Balett Hamupipőke előadásában. Tizennégy előadást mutattak be, négyet a Szegedi Nemzeti Színházban, tízet pedig a Művészetek Palotájában. A legkisebb „táncos” második osztályos, a legidősebb 18 évesen képviselte a táncműhelyt a produkcióban. A mesebalett által a gyermekek belecsöppentek a professzionális tánc és színház világába, az ország egyik vezető társulatának táncosaival egy színpadon csillanthatták meg tehetségüket.

A vasárnapi gálaműsoron dupla előadással, közel 300 táncoló növendékkel zárta az évadot a táncműhely. Az ünnepi gálán minden csoportjuk színpadra lépett, a műsor gerincét azok a produkciók adták, amelyekkel ebben az évadban a legtöbb díjat nyerték.