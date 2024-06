– Január óta gyakoroltunk, ráadásul annak érdekében, hogy a versennyel ne hátráltassuk a nagyformációt, mindig bejöttünk hamarabb és az ovisok óráján próbáltunk – mesélték. Külön fellépőruhájuk nem volt, egyesületi pólóban álltak színpadra.

– Mivel ez a sport nem számíthat TAO támogatásra, minden költséget a szülők finanszíroznak. A meglévő fellépőruhák nem illettek ehhez a programhoz, újat pedig emiatt nyilván nem varrattak – magyarázta Schuszter Boglárka.

Az akrobatikus rock and roll táncsportnak minősül. Alapja a szökdelés, de vannak benne térdemelések, kirúgások és akrobatikus elemek is, így nagy tüdőkapacitást és állóképességet igényel. Oroszországban nagyon sokan űzik, hazánkban még most van elterjedőben. Ezt segíti a diákolimpia is, hiszen így az iskolák körében is lehet népszerűsíteni. A szegedi egyesület egyébként rendkívül sikeres: tavaly 3 formáció nyert országos aranyérmet a Jump táncosai közül. A mostani aranyérmesek pedig még csak 9-10. évfolyamosok, vagyis bőven van még lehetőségük arra, hogy a következő években megvédjék címüket.