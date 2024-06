Fotó: Kocsány Kornél

Peruban lelte meg a választ

Már Nepálban elkezdett fotózni, de csak azért, hogy hazaérvén pillanatképeket mutathasson családjának, barátainak a távoli kultúrából. A keleti tapasztalatgyűjtés után Nyugat felé vette az irányt, Peruba utazott, ahol végérvényesen rájött, hogy a fotózásból és a világjárásból szeretne élni.

– Fordításokból éltem, angolul jól tudok. Illetve az egyetem alatt egy tanácsadó cégnél voltam gyakornok, ahol sajtófigyelési munkát végeztem. Ezt külföldön is tudtam folytatni, és ez a két bevételi forrás elég volt ahhoz, hogy fenntartsam magam. Persze nem éltem nagy lábon, de mindig volt mit enni és volt hol aludni – mondta.

Peruból hazatérve rögvest beiratkozott a Magyar Újságírók Országos Szövetségének fotóriporter képzésére, mellette elvégezte a Szellemkép Szabadiskola fotóművész oktatását.

– 2016-ban már a Budapest Fotó Fesztiválnak dolgoztam, interjúkat írtam, habzsoltam a fotózást. Persze nem jött úgy a pénz, ahogy kellett volna, nehézkesen éltem meg, úgyhogy újabb mélypont következett. Végül azonban új erőre kaptam – idézte fel Kornél.

Digitális kiállítóteret hozott létre

Ekkor kezdte el saját projektjeit megvalósítani, amelyekkel megalapozta országos és nemzetközi hírnevét fotós berkekben. Készített egy fotográfiát népszerűsítő weboldalt wonderzofphotography címmel, amely afféle digitális kiállítótérként működik, a fotósok oszthatják meg egymással képeiket. Hiánypótlónak bizonyult, és rövid időn belül óriási látogatottságnak örvendett.

– Nem volt korábban olyan közösségi oldal, ami minőségi anyagokat mutat be minden nap, és információval is szolgál a képekről. Hat éve csinálom már, sokan követik, minden nap felteszek egy albumot a kortárs vagy klasszikus fotográfia legjavából – részletezte.

2021-ben a weboldal mellett egy podcast-sorozatot is indított, amelynek keretében kiváló hazai fotográfusokkal készít mélyinterjúkat. Közben folyamatosan járja a világot, Európa valamennyi országát bejárta már, de Ázsiában is több tucatszor kalandozott. Nepálba rendszeresen vezet fotós túrákat. Legutóbb Japánban keresett kincseket, ahová hamarosan szintén fotós túrákat fog szervezni. Tavaly testvérével közös projektbe fogott – akit szintén elkapott a streetfotó szeretete –, hazánk megyéit járják sorra és természetesen a határon belül készített fotókat is megosztja a különböző oldalain. Csongrád-Csanád vármegyében Szegeden, Hódmezővásárhelyen, Makón, Szentesen és a környező kistelepüléseken „vadászott”.