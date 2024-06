A síszünetben született meg néhány radnótis diák fejében az ötlet, hogy létrehozzanak egy olyan közösséget, ahol olyan, őket érdeklő témákról tudnak beszélgetni és tanulni, amelyekről a tankönyvekben nem esik szó. Darvasi Csongor, Kertai Márton és Nagy Kristóf februárban indították el a Business Society rendezvényeit. Létrehoztak egy honlapot, megteremtették a kezdeményezés grafikus arculatát és meghívták az első előadókat is. Néhány hónap alatt pedig stabil közösséget tudtak teremteni.

– Az angliai iskolarendszerben nagy kultúrája van az ilyen társaságoknak. Főleg busines területen népszerűek, ezt a tematikát választották a mi diákjaink is – mondta Bán Sándor, aki pedagógusként támogatja ezt a kezdeményezést.

– A diákjaink kétharmada vezető pozícióba kerül, vagyis hasznos számukra az itt megszerezhető tudás. Így természetes volt, hogy az iskola a kezdeményezés mellé áll. A tanórai kereteken kívüli oktatás pedig személyesen engem is lelkesít és izgalmasnak találom, ezért vállaltam a mentorálást szabadidőmben – mesélte.

Az elmúlt hetekben járt már a radnótis társaságban Vida-Sós Tünde, a Szegedi Törvényszék elnöke, Juhász Péter Tibor, a Vodafone marketingvezetője, Kisznyér Péter vállalkozó, Ábrahám Gábor, aki az MLM-rendszerek szakértője és Duda Ernő, aki a vállalkozások felépítéséről mesélt. A kötetlen beszélgetéseken a diákok minden alkalommal kérdezhettek, illetve utána egymás között is megvitathatták a hallottakat. Bár a programokat egyelőre nem hirdetik, a radnótis résztvevők baráti körének köszönhetően már több gimnázium diákjai, sőt egyetemisták is látogatják a rendezvényeket, amelyeken már most stabilan minden alkalommal legalább egy osztálynyi fiatal részt vesz.

– A célunk, hogy egy olyan erős magot tudjunk kiépíteni, akik elköteleződnek egy ilyen társaság mellett – mondták az alapítók, akiknek nagyratörő terveik vannak.

Mivel az angol nyelv ismerete ma már alapkészség, jövő tanévben már angol nyelvű előadásokat és nemzetközi előadókat is szeretnének hozni a Business Society rendezvényeire, ennek köszönhetően pedig a határokat is kinyitják, és egy egész világon átívelő közösség kialakítását tűzték ki célul. Mindezek mellett pedig szeretnének beindítani egy kurzust is, ahol önképző kör rendszerében tanulnának olyan területeket, mint a pénzügy vagy az üzleti kommunikáció.