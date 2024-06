A 19 éves Koszonits Patrik féléve költözött Győr-Moson-Sopron vármegyéből Ásotthalomra. Szülei félévvel korábban jöttek el ide, az ország átellenes végére, mert édesapja már régóta vágyott a tanyai életre. A fiatalembernek szintén megtetszett ez a világ, így a szomszédban ő is kapott egy telket, ahol megkezdte önálló életét. Nem is tétlenkedett sokáig, hamarosan ugyanis egy nagy kalandra indul. Elhatározta ugyanis, hogy útnak indul az Országos Kéktúra mentén és átszeli az országot, 400 kilométer hosszan. De nemcsak úgy magányosan, társa is lesz – méghozzá egy szamár.

– Tavasszal kitaláltam, hogy nyáron szeretnék majd egy nagyot túrázni, édesapám pedig viccesen megkérdezte, miért nem viszek magammal egy szamarat is. Sokáig azt gondoltuk, ez csak egy poén volt, nemrégiben azonban ettől függetlenül kaptam egy ilyen állatot, és ha már volt, eszembe jutott, hogy mégis megvalósítom ezt az ötletet – mesélte lapunknak a fiatalember. Az eredeti útitárs, Fanni időközben lesérült, így egy 15 éves kanca, Füles lesz, aki végigbaktat vele ezen az úton.

A túra július 4-én indul és a tervek szerint 3-4 hétig tart majd. Patrik úgy tervezi, hogy ahol rájuk esteledik, ott fognak letáborozni. Ő sátorban alszik, Füles pedig természetesen a szabad ég alatt éjszakázik.

– Ásotthalomról indulunk, és szeretnénk eljutni Rábaközbe. A Kéktúra útvonalon haladunk majd Zala irányába, illetve kisebb mellékutakon keresztül apró falvakba fogunk betérni – beszélt a fiatalember terveiről. Útitársa élelmezésére nem lesz nagy gondja: a szamár főleg legelészik majd, de természetesen azért visz magával répát és gabonát is. Ő pedig út közben pótolja majd saját élelmiszerkészletét.

– Én végig gyalogolok majd, nem ülök a szamár hátára, a csomagokat azonban ő hozza majd – beszélt a munkamegosztásról.

Patrik már lelkesen készül a túrára. Mivel nem sportol, magát is készíti a nagy útra azzal, hogy sétál a környéken Fülessel, az utaknak azonban az is a célja, hogy tréningezze a szamarat és megfigyelje, hogyan reagál a különböző ingerekre. Arra a kérdésre, nem fél-e, hogy az állat megmakacsolja magát és emiatt nem tudnak haladni, csak mosolygott.