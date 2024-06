Hétfőn délután megnyíltak az önkormányzati szervezésű és támogatású nyári táborok időpontjai Kübekházán, amikért a helyi szülőknek átlagosan mindössze 8 ezer forintot kell támogatásként fizetniük. Akik nem tudtak a hétfő esti táborjelentkezésen jelen lenni, nem kell szomorkodniuk, hiszen néhány hely maradt még bizonyos táborokban, ahová jelentkezhetnek nem csak kübekházi gyerekek is. Nekik a térítési díj 20 ezer forint táboronként, amely tartalmazza számukra is az ebéd és uzsonna, valamint az italfogyasztás és a programok költségeit is.