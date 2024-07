Jó sok bőrt lehúztunk már a hőségről és még sokat le is fogunk. Itt van például a remek strandiportunk, amelyben az újságíró a hőségriport összes sablonját, kliséjét és trükkjét megosztja az olvasókkal. Van az egyszeri sajtómunkás, aki mindig visz magával két flakon vizet, amelyet majd a kedves és segítőkész munkásember a fotó kedvéért a fejére locsol. Szintén kiváló helyszín hőségriportra a szökőkút, ahol biztosan rohangál egy-két félmeztelen gyerek. Lángossütőnél is jártunk már párszor, meg konyhákon is sokszor. Remek téma még a fagylaltkörkép, illetve ilyenkor ajánlott felkeresni műszaki áruházakat ventilátor és légkondicionáló ügyében.

Védőitalok hőmérsékletét védő hűtőtáskák a Rókusi körúton. Fotó: Török János

A másik klasszikus hőségriport-téma: bárki aki a szabadban Isten végtelen ege és a tűző nap alatt végzi a munkáját. Őszintén mondom a teljes szerkesztőség nevében, hogy minden elismerésem azoké, akik ilyenkor is kénytelenek dolgozni. Kollégánk a Rókusi körúton dolgozó munkásokat és a munkálatokat fotózta, amikor a hűtőtáskák mögött elsuhant egy ételfutár, hogy rávilágítson az élet igazságtalanságára. Mert míg egyesek a tűző napon, a pokoli hőségben dolgoznak, hűtőtáskákban hidegen tartott italokkal próbálják átvészelni a munkaidőt, másoknak motoros futár viszi házhoz az ételt.