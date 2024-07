Szegedi hírek 34 perce

A kánikula megint a vízpartra kergetett bennünket – Fotók

Most a sándorfalvi Nádastó Szabadidőparkban néztük meg, hogy hogy bírják az emberek a kánikulát. Annyit már most elárulhatunk, hogy a hatalmas hőhullámot senki sem sírja vissza, pedig sajnos minden esély megvan rá, hogy a héten is megsülünk.

Suki Zoltán Suki Zoltán

Fotó: ianostorok.com

Dugig volt szombaton kora délután a sándorfalvi Nádastó Szabadidőpark parkolója, épp csak meg tudtunk állni. Szétnézni mentünk, mivel a meteorológusok szerint már napig megint kánikula lesz, de a hosszabb távú időjárásról kicsit később. Fotó: ianostorok.com Amint beléptünk, már látszódott, hogy sokan vannak, de telt ház azért még nem volt. Később megtudtuk, hogy aznap körülbelül 800 ember látogatott ki a strandra, aminek a vize egyébként 24 fokos volt. Ez szerintünk levegőhőmérsékletnek is pont elég lenne. Kánikula ide vagy oda, nincs akkora forgalom Érdekes egyébként, hogy a büfések sem felhőtlenül boldogok, pedig igen hosszú forró időszak van mögöttünk. – Az idén nyár kicsit elmarad a tavalyitól szerintem. Igazából az okát nem tudom, mert a meleggel ugye nincs baj, nem is voltunk kevesebb napot nyitva, mint tavaly, legalábbis időarányosan a tavalyihoz képest ezt látjuk. A forgalom mégis kevesebb, egyszerűen kevesebben vannak a strandon – mondta Dékány János. A fagyis bizakodó A fagyiárus azonban még bízik abban, hogy a nyár hátralévő részében be tudják hozni a lemaradást. Ebben segített nekik egy fiatalember, aki kislányának vásárolt éppen fagyit. Ő egyébként sándorfalvi, és azt mondta, hogy minden hétvégén kijönnek fürdeni. Természetesen megemlítette, hogy minden drága, vagy legalábbis drágább mint tavaly, de azt is hozzátette, hogy egy mindenhol máshol is így van, úgyhogy ők inkább ide jönnek, ha csak tehetik. Sándorfalván egyébként nem csak helyiekkel, és környékbeliekkel találkoztunk. Raj Csaba egyenesen Ceglédről érkezett, sörvásárlás közben szólítottuk meg. Ceglédről is jöttek – A lányom itt tanul, itt dolgozik, úgyhogy tulajdonképpen családlátogatásra jöttünk. Szerintem minden tökéletes, jó a kiszolgálás, hideg a sör, úgyhogy nagy baj nem történhet – mondta a férfi. Visszatérve a fagyizóra, és a forgalomra. Beszéltünk a többi büféssel is. A helyzet nagyjából az, hogy elkeseredve azért nincsenek, de valamivel jobb nyárkezdésre számítottak, és most tényleg abban bíznak, hogy a nyár második fele jó hosszú lesz, és minél többen mennek ki strandolni a nagy meleg miatt is.

A kánikulát utálóknak pedig nincsenek túl jó híreink. A hét első néhány napjában még biztosan hatalmas forróság lesz, úgyhogy ismét lehet készülni a klímákkal, és a ventilátorokkal, hogy valahogy túl lehessen élni a nagy meleget. Szerdán van esély egy kis enyhülésre, de majd meglátjuk, hogy lesz-e belőle valami.

A kánikula megint a vízpartra kergetett bennünket – Fotók: Török János

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!