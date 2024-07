A hét ország 28 kutatójából álló nemzetközi konzorcium a kalaposgombák közé tartozó - Magyarországon is előforduló - kígyógombák változatos életmódjának és az ezekhez való alkalmazkodás genetikai hátterét vizsgálta az 1000 Gomba Genom projekt keretében. A DOE Joint Genome Institute's Community Science Program segítségével 24 új kígyógombafaj genomját határozták meg, majd hasonlították össze 34 egyéb, többségében korhadékbontó gomba genomjával

A korhadéklakó gombákkal kapcsolatban általánosságban elmondható, hogy az egyes elhalt növényi maradványok (szubsztrátok) lebontásához meghatározott enzimkészletet alkalmaznak, amelynek a kiterjedése vagy elveszése összefüggésbe hozható az életmóddal. A kutatók a gombák genetikai állományát összehasonlító elemzéssel arra keresték a választ, hogy hogyan változott a kígyógombák genomja az evolúció során, és hogy milyen módon tér el az egyes fajok növényi sejtfalbontó enzimkészlete a fajok szubsztrát-specificitása alapján.

A tanulmány szerint a kígyógombák genomja rekordernek számít a gombák között mind a mérete, mind a kódolt gének száma alapján. A vizsgálatok feltárták, hogy e gombák életmódja - a korábbi nézetekkel ellentétben - rendkívül változatos, a különféle elhalt növényi anyagokkal való táplálkozáson felül egyes fajok képesek kooperatív vagy éppen parazita kapcsolatba lépni a növényekkel.

A kígyógombák genomméretének növekedése minden géncsaládot érint és nem függ össze a vélt szubsztrát-specificitással. A vizsgálatok feltárták, hogy a kígyógombák genomméretének növekedéséhez több tényező is hozzájárult, mint például új géncsaládok születése, a már meglévő gének duplikációja vagy más gombákból származó gének horizontális transzfere, amik egy minden géncsaládra kiterjedő általános expanziót eredményeztek. A megnövekedett génkészlet gyors adaptációt tesz lehetővé a kígyógombák számára gyorsan változó vagy szélsőséges környezeti körülmények között is. A tanulmányban kitértek arra is hogy a sarkvidéki Mycena törzsek genomjai különösen nagyok, ahogy ez megfigyelhető a sarkvidéki növények esetében is.