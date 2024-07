A legveszélyesebb altatás

A legveszélyesebb állat amivel dolgozott a tigris volt. Mert mint mondta, elaltatják, de valakinek be kell menni megnézni, alszik-e már. És oda az állatorvos sétál be elsőnek. Gabriella a nagymacska altatásokat tartja a legveszélyesebbnek. Néhány éve pedig gorillát műtöttek, aminek híre bejárta a sajtót, az is emlékezetes volt a számára. – A gorilla altatás elég kalandos történet, azért ők is szuper veszélyesek, és ráadásul ők kiszúrják, hogy mi szeretnénk beléjük lőni egy altatót. A nagymacskák is megtanulják, de a gorillák okosabbak, úgyhogy őket nem egyszerű altatni – tette hozzá.