Az egyik legtehetségesebb junior tanítványának nevezte már a tavalyi légtánc gála közönsége előtt is Nagy Boldát az Innovatív SE elnöke, Bartyikné Oláh Gabriella. Úgy fogalmazott, a fiatal lány még nála is tehetségesebb, de ezt bevallania egyáltalán nem nehéz. Jó tanárként, edzőként az a feladata, hogy segítse útján. – Az ő sikere az enyém is – mondta.

Az Innovatív SE bekerült a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ mentor programjába. Horthy Andrea és Bartyikné Oláh Gabriella a vásárhelyi gálán. Fotó: Kis László

Bolda az idei gála színpadára már eredményes versenyzőként lépett színpadra: szeptemberben arany minősítést szerzett egy hazai versenyen, idén pedig már nemzetközi bajnokságon nyert első helyezést. Mint azt a gála előtt nem sokkal lapunknak elmondta, rengeteg kitartás kell a kihívásokhoz, a nehéz elemek tökéletesítéséhez. Úgy látja, a légtornában mindenkinek van erőssége, amit utána folyamatos munkával kell fejleszteni. Kedvenc eszköze a karika, és főként a dinamikus elemekben érzi igazán jónak magát, nem véletlen, hogy koreográfiái tele vannak úgynevezett zuhanásos elemekkel.

Örömök és harcok a levegőben

A néhány nappal ezelőtti Légtánc Gálán 43 koreográfiát mutattak be két óra alatt. A legfiatalabb fellépők egyike a 9 éves Bánfi Csenge volt. A Szőnyi Benjámin Református Általános Iskola diákja kis hableányként, édesanyja varrta jelmezben két felfüggesztett eszközön, karikán és egy horgony formájún is bemutatta produkcióját. Mint azt Csenge elmesélte, két évvel ismerkedett meg a számára eleinte nehézkes műfajjal, de gyorsan belejött és azóta hetente kétszer is jár edzésre. Nagyon szeret tornázni, bukfencezni, cigánykerekezni, így a légtánc számára nagyon örömteli mozgás.

Szintén két éve csatlakozott a csapathoz Hetényi Hanna, a Németh László Gimnázium, Általános Iskola 12. osztályos diákja, aki karikán szólóban, hammock-on pedig duóban lépett fel nagy sikerrel.

Út a cirkuszművészetig

Az est fővédnöke a budapesti Nemzeti Cirkuszművészeti Központból érkezett Vásárhelyre, mert az Innovatív SE belekerült a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ mentor programjába. Közel kétszáz klubbal foglalkoznak országszerte. Mint azt Horthy Andrea, a program vezetője lapunknak elmondta, őt is meglepte a tehetségek nagy száma.