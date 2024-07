Bartyik Katalin elismerte: férje és anyósa segítsége is kellett ahhoz, hogy karrierje legyen. – Az ügyeleteket én sokáig mindig bent töltöttem a klinikán. A gyerekek volt, hogy egy éjszaka többször is felébredtek, olyankor ott ültem az ágyuknál és mesét olvastam nekik, mert mindig engem hívtak. De később is, amikor már nem álltam rendelkezésre személyesen folyamatosan, akkor is éjjel-nappal riasztható voltam. Csak egy esetre emlékszem, amikor a férjem ezen kiborult: amikor egy évben Szenteste is folyamatosan csörgött a telefonom. Már álltunk a fa körül, amikor újra felvettem egy hívást, és akkor kifakadt. Kiderült, hogy csak boldog karácsonyt akartak kívánni – nevetett. Hozzátette: igyekezett azért ezt kompenzálni is: amikor nem dolgozott, minden idejét a családjának szentelte.

Az osztály és Bartyik doktornő neve összefonódott

A leukémiás és daganatos gyermekek ma már 85 százalékban meggyógyulnak. Ehhez a gyógyszerek fejlődése mellett Bartyik Katalin szerint a körülmények javulása is sokat hozzátett – utóbbi miatt azonban rengeteg harcot vívott. – Négy professzort fogyasztottam el és néha bizony hadakoznom kellett velük az osztályért, a betegekért. Összességében azonban mindannyian támogatók voltak. Szerencsére a daganatos gyerekek gyógyítását mindig szívesen támogatták az emberek is, így alapítványi pénzből hatalmas fejlesztéseket tudtunk végrehajtani. Így vásároltunk meg rengeteg műszert és így épült fel a mostani osztály is 20 éve, amire nagyon büszke vagyok. A korábbi 5 és 8 személyes kórtermek helyett minden betegünk külön szobában van elhelyezve az egyik szülőjével. Sajnos a Covid idején a nővéreket elvitték, néhányan emiatt felmondtak és a létszámhiány miatt a korábbi kettő helyett már csak egy szinten tudunk működni – beszélt a múltról és a jelenről.

A szegedi gyermekonkológiai osztály az elmúlt 47 évben összefonódott Bartyik Katalin nevével, éppen ezért hosszú előkészítést igényelt, hogy nyugdíjba tudjon vonulni. – Én voltam mindig, aki folyamatosan ott voltam az osztályon. Ráadásul empatikusnak ismerhettek meg, valamint olyan orvosnak, aki mindig mosolyog, mert azt vallja, hogy a magánéleti problémákat sosem szabad bevinni az osztályra. Így a gyerekek és a szülők is hozzám kötődtek, bennem bíztak. Azonban évente 10-18 új leukémiás és ugyanennyi daganatos gyermek érkezik hozzánk. A z utóbbi időben őket már tudatosan a kollégáimhoz irányítottuk és velem nem találkoztak – mesélte. Saját betegei pedig az eltelt években meggyógyultak, így maximum néhány aggódó sms-re vagy messenger-üzenetre kell időnként válaszolnia, amit természetesen a mai napig szívesen megtesz.