A kedvezményrendszer várható bevezetéséről először a májusi közgyűlésén beszélt az idegenforgalomban érdekelt vállalkozásokat, intézményeket összefogó Makó és Térsége Turisztikai Egyesület elnöke, Nagy Gábor. Az előzményekről akkor elmondta, hasonló korábban is volt a Maros-parti városban, de azzal csak a Hagymatikum fürdővendégeinek járt nagyjából 20 százalékos kedvezmény – ráadásul a járvány, majd a gazdasági válság miatt ez meg is szűnt. Amikor a recesszió elmúltával, az új fürdőrészleg átadására készülve a folytatáson gondolkoztak, úgy döntöttek, modernebb és szélesebb körű rendszert találnak ki. A fejlesztés több hónapon át tartott, most fejeződött be.

Nagy Gábor, a turisztikai egyesület elnöke a borfesztiválon – az új rendszer az ígért kedvezmény mellett programokat is kínál majd. Fotó: Szabó Imre

Kedvezmény QR-kóddal

– A vendégeket a szálláshelyükön regisztrálják, kapnak egy QR-kódot, ami az itt tartózkodás ideje alatt érvényes. Ennek beolvasásával több szolgáltatás, idegenforgalmi attrakció, üzlet és étterem ad különböző mértékű kedvezményt, és ezek listáját ugyancsak megkapja az érkező – ismertette ennek lényegét Nagy Gábor. Ezzel – tette hozzá – kettős a cél: egyrészt, hogy a turista ne csak a fürdőbe látogasson el, másrészt hogy a szerényebb költésnek köszönhetően maradjon több éjszakára.

Nem csak a turisták járnak jól

A rendszerbe azok a szolgáltatók, vendéglátó- és szálláshelyek kerülhetnek be, amelyek csatlakoztak az egyesülethez. Megtudtuk, eddig már heten léptek be, további négy jelentkezővel most folynak a tárgyalások. Újakat is várnak, nem csak a városból, hanem a környező falvakból is. Akik már részt vesznek benne, 5 és 20 százalék közti kedvezményt adnak látogatóiknak. Nekik ez azért éri meg, mert a rendszer révén nagyobb forgalomra és reklámra számíthatnak. A hozzá tartozó, hellomako.hu címen elérhető kétnyelvű honlap nem csak a kedvezményt adó helyeket ismerteti, de ajánlja a megtekintésre érdemes látnivalókat is. A későbbiekben programötleteket is kínál majd.

Makón van hasonló kedvezményrendszer a helyben lakóknak is. Ezt a város lakói az ingyenesen igényelhető Makó kártyával vehetik igénybe. Természetesen ehhez is tartozik honlap.