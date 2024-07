Oláh Szabolcs beszélt arról is, hogy egy két évvel ezelőtt indított állományerősítő országos program, egyúttal a tiszai és dunai szakaszok halgazdálkodóinak célja, hogy a kuriózumnak számító fajta ismét fogható státuszú legyen. Egy őszre tervezett szegedi horgász- és vadásznap fontos eleme lesz a jelöltkecsege-telepítés, amikor is méretes, negyven deka feletti – úgymond kormorán álló – egyedeket helyeznek ki, hogy visszafogáskor monitorozzák, milyen utat jártak be a telepítés és a kifogás között.