Nagyjából egy hete alakítottak ki egy kutyás strandot a csongrádi Körös-torok Sólya pálya mellett, ami múlt hétvégén nagyjából tízezer fürdőző jelenlétében vizsgázott. A szabadstrandot tavaly óta üzemeltető Kiss István lapunknak elmondta, ő maga is állatbarát, és tudja, hogy sokak régi vágya teljesült most. Ugyanakkor nem megy minden zökkenőmentesen. Van, aki továbbra sem tartja be a szabályokat és a part innenső részén fürdeti a kutyáját, ami közegészségügyi szempontból aggályos. A lekerített placc helyét ugyanis nem találomra jelölték ki, a folyásirány miatt úgymond a fürdőzők utáni szakaszon lehet vízbe engedni a jószágokat.

Élni és élni hagyni: a csongrádi kutyás strand szabályai fontosak. Fotó: Tábori Szilvia

Ahogy az is igaz – ezt az üzemeltető szintén megerősítette kérdésünkre –, hogy nemrégiben szájkosár nélküli kutya harapott meg majdnem gyereket. Ez kétszer fordult elő az elmúlt hetekben. Kiss István arra kéri a kutyás strandolókat, tudjanak élni a szabadstrand kínálta lehetőséggel úgy, hogy betartják az előírásokat. Ezek közül például az egyik legfontosabb, hogy a sétányra egyáltalán nem lehet bevinni kutyát. A lekerített részt egy utcával feljebb lehet megközelíteni, akadálytalanul.

A mindszenti Tisza parton évek óta működő kutyabarát strandszakasz üzemeltetése sem ment zökkenőmentesen kezdetben. Részben ezért is kellett hosszabb kerítéssel lekeríteni a területet, hogy az állatok véletlenül se tévedjenek át a négylábúak nélkül fürdőzők közé. Ehhez képest a lényegesen kisebb, néhány elemből álló Körös-toroki kordon szinte csak jelképes. Kiss István szerint ez a legutóbbi zsúfolt hétvégén sem okozott gondot, meglehetősen nagy a kijelölt szakasz. Reméli, hogy szakszerű használattal békésen megfér egymás mellett mindenki.