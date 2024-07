Az Egy Hét a Csillagok Alatt országos programsorozat keretében a Szegedi Csillagvizsgáló ismét különleges programmal jelentkezik a Perseidák hullócsillagzápor idején. Tavaly egyetlen este leforgása alatt több mint hétszázan fordultak meg a Kertész utcában, ezért idén is a jól a bevált receptet követik: augusztus 10-én több távcsővel is kitelepülnek a Szegedi Csillagvizsgálóhoz közeli Észlelőrétre, ahol bárki ingyen és előzetes bejelentkezés nélkül megszemlélheti a csillagos égbolt távoli és halvány látványosságait. Ezzel párhuzamosan pedig közösségi hullócsillag lesre invitálnak mindenkit, amely során lézeres csillagkép túrákat és kvízjátékot is rendeznek. A szervezők szerint érdemes pokróccal készülni a szabadtéri programra. Az éjszaka folyamán a Csillagvizsgáló épületében előadásokra és az 50 centiméteres nagytávcső látványára lehet számítani. Sőt, az oda látogatók a világűrből érkező meteoritokat közelebbről is szemügyre vehetik.