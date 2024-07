Hőségben írjunk a hőségről – az örök nagy szerkesztőségi bölcsességek egyike ez. Hókotró riport hóesés után, kidöntött fák eltakarítása és vízszivattyúzás a vihart követően és az örök és állandó klasszikus: a hőségriport. Lehet ezt úgy, ahogy egyik egykori fotóriporter-kolléga csinálta, aki szintén egykori kollégájától tanulta: az egyszeri sajtómunkás visz magával két flakon vizet, amelyet majd a kedves és segítőkész munkásember a fotó kedvéért a fejére locsol. Szintén kiváló helyszín a szökőkút, ahol biztosan rohangál egy-két félmeztelen gyerek. Lángossütőnél is jártunk már párszor, meg konyhákon is sokszor. Most a strandriporton van soron: irány a Lapos hétfőn délután.

Sokan hűsöltek a szegedi Lapos Beach-en hétfő délután. Így tett a magyarkanizsai Bosznai Zsuzsa barátaival, Bognár Odettel és Mozetics Adriánnal. Fotó: Gémes Sándor

Minőségi plázs, mosolygós emberek

Hőségben strandriportra indul a belvárosi újságíró, aki igazából három dolgot utál: a strandot, a hőséget és a riportot. És az embereket sem kedveli már annyira, mint fiatal korában. De aztán az újságírót minőségi plázs és kedves, mosolygós emberek fogadják a Lapos Beach-en. Szíve is megenyhül, csak a homok égeti talpát, mert papucsban érkezett. Az ingyenes Lapost remek pihenőhellyé építették ki: vannak röplabdapályák, focipálya, tusoló, vécé és üzemel büfé is, kivetítővel.

Az idei első strandolás

Itt most nem sokan taposták egymást, lent a parton viszont szépen gyűlt a tömeg. Bosznai Zsuzsa barátaival, Bognár Odettel és Mozetics Adriánnal érkezett egy másik Tisza-parti városból, a vajdasági Magyarkanizsáról.

– Alapvetően szeretjük a Tiszát. Tök jó itt a part, szépen ki van alakítva, bővítették is. Nekem ez az első strandolásom idén nyáron – mondta Zsuzsa, aki szerint ahhoz képest, hogy hétfő van, sokan vannak. – Jó meleg a víz is, azt hittem, hidegebb lesz, de kellemes – tette hozzá.

Anyukák gyerekekkel

Micsoda véletlen, Baráth-Szabó Evelin is egy Tisza-parti városból, Szolnokról érkezett, de előtte még meglátogatták a tiszakécskei szabadstrandot is.

– Most vagyunk itt először, az unokatestvéremet jöttünk meglátogatni. Nincs meleg annyira, hogy meghaljunk, jók a felhők – értékelte a hétfő délutáni helyzetet Evelin, aki négyéves kislányával, Kamillával érkezett. Szintén gyermekével jött le a partra Tóth Jusztina. Milán fáradhatatlanul építette a homokvárat, néha anyukájára csurgatott egy kis iszapot, de korábban olyan is volt már, hogy teljesen betemette. Jusztina azt mondta, egy héten egyszer-kétszer jönnek le.