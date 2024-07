Harmadik alkalommal ad otthont az ásotthalmi Bűbáj Élménybirtok a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete családi napjának. Az egyesület elnöke, Bálint László ásotthalmi falugondnok elmondta, mivel augusztus 3-a szombat munkanap, ezért idén vasárnap rendezik, meg a találkozót, ami már több évtizedes hagyomány.

Bálint László ásotthalmi falugondnok, a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületének elnöke már készül a vasárnapi családi napra, amikor falugondnokokat és családjukat látják vendégül Ásotthalmon. Fotó: Török János

– Az egyesület célja, hogy szervezetbe fogja össze a falugondnokokat, a szolgálat fejlesztéséért tevékenykedő önkormányzati tisztségviselőket, szakembereket, önkéntes segítőket. Több mint 320 tagunk van, öt vármegyéből. Azt szoktam mondani, ez egy olyan szoláglat, amit egyedül nagyon nehéz végezni, kell mellé egy társ, egy biztos és erős családi háttér. Hétvégén, éjszaka is dolgozunk. Ezzel a családi nappal köszönjük meg a támogatást a családjaiknak – mondta.

A rendezvényt a helyi önkormányzat is segíti, a fő szervezők pedig ebben az évben is az ásotthalmi aktív és nyugdíjas tanyagondnokok: Bálint László, Pipicz Imre, Hebők Antal, Répássy-Szabó Vivien, Börcsök Renáta, Rózsa Antalné, Nyerges Istvánné és Gál József. Csaknem 250 vendéget várnak vasárnap Ásotthalomra. Megtudtuk, hogy 10-15 bográcsban készül majd pörkölt, de lesz lángos és palacsinta is. Lángost a kelebiai, óriáspalacsintát a szatymazi kollégák készítenek. Vendégként várják a Kishegyesi Női Fórum Egyesület tagjait is. Sós és édes süteményeket mindenkitől várnak egy-egy tányérral a közösbe.

A rendezvény teljes mértékben környezetbarát, nem lesz eldobható műanyag, a szervezők kérik, hogy mindenki hozzon magával tányért, poharat és evőeszközt.