14. alkalommal rendezik meg a Marosmenti VW Konszern Partit szombaton reggel 8-tól a Maros-parti Zöld háznál Makón. Az egész napos rendezvény legnépszerűbb eseményét, a városi felvonulást délelőtt 10-től tartják. Lesznek vetélkedők, többek között decibelmérés, kötélhúzás, felni-kitartás és most is megválasztják a találkozó legszebb autóit. Az ország minden pontjáról, de várhatóan Romániából, Szerbiából, Németországból és Svájcból is érkeznek autócsodák. A legkisebbekre is gondoltak: játszó- és kreatív sarkot alakítanak ki a számukra.