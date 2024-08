Nyáron az a magánház-tulajdonos is elgondolkodik a biztonsági kamerán, aki egyébként nem félős fajta, hiszen a nyaralások miatt gyakrabban marad üresen a lakás. A betörők azonnal a biztonsági kamerát keresik, ennek megléte távoltarthatja őket. Ha mégis elvisz valamit a tolvaj, a berendezés azt rögzíti, így könnyebb a bizonyítás.

Csak előnye van a biztonsági kamerának.

Közterületre nem

De akkor is hasznos, ha az egyedül élő, idős hozzátartozónkat szeretnénk vezeték nélküli kamera távoli elérésével ellenőrizni; vagy szeretnénk megtudni, ki csengetett be hozzánk, mielőtt kinyitjuk neki a kaput. Ez főleg az otthon egyedül tartózkodó, nagyobb gyerekeknél, vagy szintén időseknél jöhet jól.

Sokan az udvarban vagy a ház előtt parkoló autójukra irányítják a kamera szemét; utóbbinál azért legyünk körültekintőek, mert nem mindegy, mi fér bele a kamera látószögébe. A jog ennek részleteire pontosan kitér. Az utcán, vagyis közterületen tárolt gépjárművünket nem figyelhetjük meg biztonsági kamerával, csakis a házunk falára, homlokzatára irányuló területet. Az önkormányzat, illetve a rendőrség megfigyelheti térfigyelővel a közterületet, de magánszemély nem.

Ami a miénk

Például hiába szeretnénk kamerával meglesni, melyik gyerekünk cseni el titokban a kerítés melletti szőlőtőről a gyümölcsöt, ha a kamera a szomszéd udvarára is átlát, ahol a szomszédasszony szeretne fürdőruhában napozni, az már törvénybe ütközik, és a szomszéd, ha erre rájön, simán feljelenthet. Csak a saját tulajdonunkban lévő területre irányulhat a rögzítő szeme, és a rögzített felvétel is csak magáncélt szolgálhat. A berendezést beüzemelő cég biztonságtechnikai cég a szabályozással tisztában van, fel is hívhatja a szabályszerűségre az ügyfél figyelmét, de az üzemeltető felelőssége a rendeltetésszerű használat.

Több szem többet lát, így biztonságosabb

Akár 3-4 kamerát is felszerelhetünk a házba, illetve udvarra videó-kaputelefonnal, a mozgásérzékelő lámpákkal együtt. Igyekezzünk azokra a területekre irányítani, amelyek forgalmasak, és a felvételekről is jól ellenőrizhető, ki jött be a bejárati kapun, hátsó bejáraton, garázskapun, ki lépett be a házba. A benti helyiségeknél az értékes vagyontárgyakat is nézheti a kamera szeme, vagy a gyerekszobát; kinél mire van igény.