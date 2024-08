– Engem is véletlenül ismertél meg. Megöregedtünk egymással és a sporttal, majd 50 éve élünk együtt – vetette közbe Lenci. Géza bá’ mosolyogva bólintott.

– Józsi bácsi jót tett velem – folytatta Ducsai Géza, aki Wirth Istvánnal és Láng Imrével alkotta a híres testnevelői-edzői triumvirátust a suliban. Futószalagon jöttek a sikerek (részletek a keretesben). Büszke arra, hogy röpis tanítványai közül 27-en lettek korosztályos és felnőtt válogatottak, pár név közülük: Danada Judit, Bóta Enikő, Perecsi Jolán, Leisztné Csoborkó Judit, Dobos Ildikó, Kiss Katalin, Vakulya Andrea, Kovács Tímea, Nacsa Gábor és Nagypál Ferenc.

– A kedvencem, Leisztné mellett, a már szemorvos B. Tóth Barbara volt, példás hozzáállású, tisztességes, rendszerető, kötelességtudó játékos volt. Kiemelkedő elővételezési képességgel rendelkezett, egy lépéssel mindig az ellenfél előtt járt – jellemezte. Közben előkerültek a fényképek, külföldi túrákról, kirándulásokról, tornákról például Észak-Koreából, San Remóból és Franciaországból.

Zöld, lila és fekvenyomás

Az NB I-es Szegedi DRE jelentős állomása edzői pályájának, a klubszínek közül a zöld a reményt, a lila a polgárpukkasztást – ez mindig is sajátja volt –, a „csak azért is” hozzáállást jelentette. A röplabda mellett, után az erőemelés vált sportos élete főszereplőjévé. Az ezt gyakorló diákok hívták fel rá a figyelmét, fekvenyomásban is rendeznek diákolimpiát. Visszatérhetett a súlyemeléshez, és tulajdonképpen ez is a véletlen műve volt. Hat diákkal mentek el akkor a diákolimpiára, négy aranyat nyertek. Így kezdődött, a folytatást közel 250 aranyérem és serleg jelentette.

A megnyert serlegekből szinte csak mutatóban van Ducsaiéknál pár darab. Fotók: Karnok Csaba

A legjobb lenne...

– Győri Ferenc barátom, akinek az invitálására kerültem az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Testnevelés és Sporttudományi Intézetéhez röplabda és erősportok órákat tartani, azt mondta: Géza bátyám, 100 éves korodig szerződésed van nálunk. Nagyon jó, élvezem. A Mama néha mondja, hogy hagyjam abba, pihenjek. De hiába, ilyen vagyok és ilyen is maradok, szeretek és mindig kell valamit csinálnom. Az lenne a legjobb, ha a pályáról vinnének el… – mondta és mosolygott.