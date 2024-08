Tóth Csaba 12 éve költözött Ásotthalomról Szegedre, de soha nem szakadt el szülőfalujától. Nemrég ünnepelte ötvenedik születésnapját, ezért úgy érzi, önmaga számára ajándék az Ásotthalmi Bormustrán elért eredmény. Több éves hagyomány Ásotthalmon, hogy a falunap alkalmából borversenyt rendeznek. Idén is számos kiváló tétel érkezett, a szakértő zsűrinek nem volt egyszerű dolga. Csaba vörösbora arany, fehérbora, egy Irsai Olivér ezüst minősítést ért el.

Semmit nem bízott a véletlenre Tóth Csaba: tölgyfahordó, egri termelőtől vásárolt, kézzel szüretelt bor. Aranyat ért az Ásotthalmi Bormustrán a Cabernet Sauvignon. Fotó: Török János

Borászokat fuvarozott

Ahhoz, hogy megtudjuk, honnan jött az ötlet, hogy bort készítsen, jó messzire vissza kell tekerni az idő kerekét. Csaba 30 évvel ezelőtt 20 évesen világot szeretett volna látni, amihez akkor is sok pénzre volt szükség, az meg nem volt neki. Jelentkezett a Tisza Volánhoz, felvették és szép lassan a helyközi, távolsági, különjárati buszokat követték a nemzetközi járatok.

Kiváló borvidékeken járt, bortúrákra vitt borlovagokat és megfogalmazódott benne a gondolat, hogy ha egyszer lehetősége adódik, ő is borászkodni fog. Amikor a szegedi házába költözött három évvel ezelőtt, úgy érezte, eljött az idő.

A kedvenc borát készítette el

– Két kedvenc borom a Cabernet Sauvignon és az Irsai Olivér. Megkerestem Börcsök Zoltán barátomat, aki már régóta borászkodik Ásotthalmon, gyerekkori ismeretség fűz minket össze. Mondtam, hogy Zoli, eljött az a pillanat, tudom, hogy finom boraid vannak, szeretnék a te segítségeddel bort készíteni – mesélt a kezdetekről Csaba, aki ma is személyszállítással foglalkozik, saját cégét irányítja.

Semmit sem bízott a véletlenre: egy manufaktúrával készíttette el a tölgyfa hordókat, egy egri termelőtől késői szüretelésű, kézzel szedett fürtökben vásárolta a szőlőt. El is ment érte Egerig, együtt pakolták át az autóba, majd Zoli barátjával közösen helyezték az érlelőkádba. – Úgy vagyok vele, ha valamit csinálunk, akkor csináljuk a lehető legjobban – mondta. Sikerült neki, mert most első alkalommal mérettette meg magát versenyen, amit meg is nyert.

Meglepte az első hely

– Az indulók jó részét ismerem, vannak, akik 30-40 éve borászkodnak, úgy gondolom, hogy meglepetés volt mindannyiunk számára, nekik is és nekem is – tette hozzá. Egyelőre hobbiként tekint a borászatra. – Ez a kétszer 150 liter saját fogyasztásra és barátaim számára készült. Elsősorban magamnak akartam ezzel bizonyítani. Rengeteg munkánk van Zoli barátommal benne. Nyilván ez nem egy világverseny, de saját szórakoztatásunkra sikerült elérnünk azt, amit szerettünk volna. Elégedett vagyok az eredménnyel – értékelte szereplését az ásotthalmi borversenyen Tóth Csaba.