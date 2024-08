– Van igény erre, mert a tulajdonosok is azt szeretnék, hogy kedvenceik minél hamarabb és teljesen felépüljenek. Sok helyen családtagnak számítanak, például a kutyák, úgy tekintenek rájuk és úgy is gondoskodnak róluk. A szegedi rendelőben kifejezetten kutyáknak kifejlesztett hidromasszázs kád is található, Csongrád-Csanádban, de valószínűleg a környező megyékben is elsőként és eddig egyedüliként – árulta el Gyapjas Réka.