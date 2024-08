Az Eperjesi Családi Napon, augusztus 31-én horgászversenyt is rendeznek a Király tónál. Jelentkezni augusztus 26-áig lehet a Mocsár Lokálban személyesen, vagy telefonon a 70/325-8713-as telefonszámon. A nevezési díj 3000 forint, amely az ebédet is tartalmazza. A versenyen 1 úszós bottal és 1 horoggal lehet részt venni. Összesen 35 fő jelentkezését fogadják el, tehát nem árt sietni, mert gyorsan betelnek a helyek a népszerű horgászhelyen.