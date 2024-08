Továbbra is sokan adnak vért Csongrád-Csanád vármegyében, az elmúlt héten is sok véradás haladta meg a várakozásokat – közölte a vöröskereszt. Hozzátették, hogy most valamennyi intézeti véradásukat a vártnál többen keresték fel, köztük a kormányhivatali dolgozók is. Szentesen majdnem háromszor annyian adtak vért, mint remélték. Augusztus 5-e és augusztus 11-e között 686-an segítettek így, a heti terv 515 ember volt. Azt kérik minden 18 év feletti felnőttől, ha egészségesnek érzi magát, jelentkezzen véradásra. Aki vért ad, vigye magával fényképes személyazonosító okmányát, lakcím- és TAJ-kártyáját.